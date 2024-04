Victor Wembanyama : le bilan de sa première saison en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La première saison de Victor Wembanyama en NBA vient de se terminer, il est donc temps d’en dresser le bilan en vidéo. Le Français a réalisé une année rookie historique, surpassant largement les attentes, qui étaient pourtant déjà très élevées lors de sa draft par les San Antonio Spurs.

Des statistiques inédites

Sur le plan statistique, Wembanyama s’est imposé comme l’un des rookies les plus performants de l’histoire de la ligue. Ses 3,6 contres par match sont un record pour n’importe quel joueur cette saison, tandis qu’il mène les rookies en termes de points (21,4) et de rebonds (10,6), qu’il accompagne de 3,9 passes et 1,2 interception par match.

En examinant de près les chiffres de l’intérieur de 2,24 m, ceux-ci s’imposent comme une véritable anomalie. Aucun joueur n’a jamais affiché de tels totaux lors de sa première saison.

Des récompenses imminentes

Depuis son arrivée, Victor Wembanyama s’est établi comme l’un des nouveaux visages du Championnat nord-américain. Grâce à ses contres impressionnants et ses tirs invraisemblables, il est le troisième joueur bénéficiant du plus de visibilité sur les réseaux sociaux de la ligue cette année, avec 1,3 milliard de vues cumulées, seulement derrière les légendes LeBron James et Stephen Curry.

Au-delà de son impact médiatique, il ne fait aucun doute que Wembanyama sera récompensé pour sa saison. Le titre de Rookie de l’année semble déjà gagné, et il devrait être l’un des finalistes pour le titre de Défenseur de l’année. « Il devrait vraiment être dans une All-Defensive Team » , estime Tom Orsborn, journaliste pour le San Antonio Express News . « Il y a de solides arguments pour dire qu’il devrait être le Défenseur de l’année, mais je pense que ce sera le trophée de Rudy Gobert. »

Un contexte collectif difficile, mais en progrès

L’ombre qui plane sur le bilan du premier choix de la draft est le bilan collectif : 22 victoires pour 60 défaites. Bien que le nombre de victoires soit en dessous des attentes des fans, cela ne reflète pas le niveau réel des Spurs. Comme leur nouvelle star, San Antonio a beaucoup progressé cette saison.

La seconde moitié de la saison de Victor Wembanyama et de ses coéquipiers a été rassurante, avec des victoires contre certaines des meilleures équipes de la ligue, y compris les Denver Nuggets et le Thunder d’Oklahoma City. Surtout, la majorité des joueurs de l’équipe ont fait des progrès significatifs sur le plan individuel, y compris Wembanyama, qui progresse à une vitesse fulgurante.