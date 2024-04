NBA : Wembanyama va déjà éclipser LeBron James ?

Pierrick Levallet

À seulement 20 ans, Victor Wembanyama impressionne pour sa première saison en NBA. Le crack des San Antonio Spurs figure déjà parmi les meilleurs joueurs de la ligue à son poste et fait même office de favori pour le titre de défenseur de l'année. S'il venait à être sacré, il éclipserait déjà un certain LeBron James.

Drafté cette saison par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama découvrait la NBA. Et pour sa première saison dans la ligue, le rookie de 20 ans a impressionné. S’il n’a pas réussi à qualifier son équipe pour les playoffs, le Français figure malgré tout comme l’un des meilleurs à son poste. Victor Wembanyama est d’ailleurs annoncé comme l’un des favoris pour le titre de défenseur de l’année au vu de ses prestations avec les San Antonio Spurs cette saison. « Individuellement, est-ce qu’il est le meilleur défensivement ? Oui » a d’ailleurs indiqué Joakim Noah récemment.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

LeBron James a failli être DPOY en 2012-2013

Et s’il venait à remporter ce premier titre, Victor Wembanyama éclipserait déjà un certain LeBron James. La légende américaine a raflé un bon nombre de trophées et de records au cours de sa carrière. Mais la star des Los Angeles Lakers n’a jamais été élu meilleur défenseur de l’année, malgré des saisons assez impressionnantes en défense. Le King affichait notamment un niveau monstrueux lors de la saison 2012-2013 avec le Miami Heat (26,8 points et 8 rebonds de moyenne). LeBron James était considéré par certains comme LE défenseur de l’année cette année-là, mais le titre est finalement revenu à Marc Gasol des Memphis Grizzlies.

Il s'est aussi fait snober avec les Cavaliers

LeBron James aurait aussi pu prétendre à remporter cette distinction lors de la saison 2016-2017. Très athlétique et finaliste des playoffs (battu par les Warriors), le Chosen One a montré qu’il pouvait tout faire sur un terrain. Très adroit au tir, LeBron James s’est aussi montré très efficace en défense avec une moyenne de 8,6 rebonds par matchs. Le titre lui a finalement filé entre les doigts au profit de Draymond Green. Rebelote la saison suivante. Toujours aussi monstrueux défensivement (8,7 rebonds de moyenne), LeBron James échoue une nouvelle fois en finale des playoffs contre les Golden State Warriors lors de la saison 2017-2018. Le titre de défenseur de l’année lui échappe aussi puisque c’est Rudy Gobert qui est sacré cette saison-là.

«Je suis un peu dégoûté»