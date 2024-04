Victor Wembanyama : déjà un aimant à agents libres en NBA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

San Antonio a rarement été un marché très attractif pour les agents libres de la NBA. Cependant, cela pourrait changer avec Victor Wembanyama. Dans une interview avec The Ringer, le rookie a laissé entendre que plusieurs joueurs l’avaient contacté pour exprimer leur intérêt à le rejoindre aux Spurs.

Au cours des dernières décennies, les Spurs n’ont quasiment jamais recruté de grands agents libres. San Antonio n’est pas une ville très attrayante, et les stars ont souvent privilégié les gros marchés comme New York et Los Angeles. Cependant, la présence de Victor Wembanyama pourrait changer la donne. Dans une interview avec Kevin O’Connor de The Ringer , le Français a affirmé avoir été approché par d’autres joueurs de la NBA intéressés par l’idée de faire équipe avec lui.

Victor Wembanyama : « J’ai reçu des messages »

« J’ai reçu quelques messages, même de la part de prospects » , a révélé Victor Wembanyama, interrogé par O’Connor sur l’intérêt que ses pairs lui portent. « Mais j’essaie de rester dans mon rôle. J’ai hâte de découvrir ce nouveau monde. Il est certain qu’à un moment donné, je devrai m’impliquer davantage (dans les décisions de la franchise), même si je reste dans mon rôle de joueur. »

Aux Spurs, un grand potentiel malgré une mauvaise saison

Durant la première saison de Victor Wembanyama, les Spurs ont fini avec le deuxième pire bilan de la Conférence Ouest (22-60). Cependant, San Antonio a laissé entrevoir son potentiel en fin de saison, et l’émergence de l’un des futurs visages de la ligue est une perspective alléchante pour de nombreux joueurs. Le profil défensif rare de « Wemby » et sa personnalité, louée par de nombreux adversaires cette année, apparaissent également comme des arguments qui rendent le Texas un peu plus attractif.

« Mon avis compte »