NBA - Victor Wembanyama : « Ma confiance n’a vacillé à aucun moment »

Victor Wembanyama a connu une première saison difficile aux Spurs, avec 60 défaites. Malgré cette débâcle, il n’a jamais perdu foi en sa franchise. « Je n’ai jamais pensé que je n’étais pas dans la meilleure situation ou au meilleur endroit », a assuré le Français aux médias présents à San Antonio pour le dernier match de la saison, dimanche, dont Le 10 Sport.

Pour leur première saison avec Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont essuyé de nombreuses défaites et encore davantage de critiques. Tout cela n’a jamais fait douter le rookie, qui a affirmé dimanche avoir « une confiance totale » en son équipe. Interview.

Même si tu savais que tu arrivais dans une année de reconstruction, tu ne t’attendais probablement pas à perdre 60 matches. Y a-t-il eu un moment où ta confiance dans l’avenir de la franchise a été ébranlée ?

Non. J’ai remarqué parfois des doutes chez les gens, mais personnellement, je n’ai jamais douté. Je n’ai jamais pensé que je n’étais pas dans la meilleure situation ou au meilleur endroit. Certes, j’aurais préféré que nous fassions les playoffs et que nous ne perdions pas 60 matches. Même si c’est difficile actuellement, je sais que c’est pour le long terme. J’ai une confiance totale en mes coéquipiers et en notre projet. Ma confiance n’a vacillé à aucun moment.

Qu’as-tu vu de la part des Spurs, de l’organisation ici, qui a renforcé ta confiance en eux ?

Dès le début, ils ont fait un excellent travail de communication, en me tenant au courant de la plupart des choses. Ils m’ont très bien traité, même avant que je n’arrive ici. Ils ont montré qu’ils se souciaient de moi en tant que personne avant tout. Ils n’ont rien laissé au hasard et ont fait preuve de patience. Même s’il est difficile d’être patient parce que nous voulons gagner tout de suite, je crois qu’ils ont les choses en main.

Comment s’est passée ta première saison sous la houlette de Gregg Popovich ? Y a-t-il quelque chose qui t’a particulièrement surpris ?

Ce qui m’a marqué, c’est à quel point il se soucie de ses joueurs : il voit d’abord les personnes, ensuite les joueurs. Cela ne m’a pas surpris longtemps, car il l’a fait savoir dès le premier jour, voire un peu avant. C’est formidable. Dans de nombreux cas, que ce soit en NBA ou ailleurs, la relation entre les entraîneurs et les joueurs est loin d’être parfaite. Je suis heureux que les choses soient comme elles sont ici. Il est là pour nous guider, pour chercher la petite bête et nous aider à corriger nos erreurs. Mes coéquipiers et moi avons très bien réagi à ses conseils. C’est une excellente dynamique.

Il y a constamment des spéculations sur de potentielles grosses transactions aux Spurs, que ce soit un transfert ou une importante signature. Quel est ton regard sur cette question ? Crois-tu que les Spurs te consulteront à ce sujet ?

À vrai dire, je suis encore en train d’apprendre, mais je suis prêt à aider autant que nécessaire, tout en restant dans mon rôle. Je crois que nous sommes en train de construire quelque chose de grand. C’est quelque chose qu’ils ont déjà fait auparavant, et il y a beaucoup de gens dans cette franchise à qui je peux demander des conseils à ce sujet. Je suis curieux de voir comment les choses vont évoluer.