NBA - Victor Wembanyama nous explique sa préparation physique pour l’été

Victor Wembanyama a clairement démontré qu’il était capable de suivre le rythme de la NBA lors de sa première saison dans la ligue. Le rookie français a terminé l’année avec 71 matches, sans aucune blessure significative, et profitera maintenant de l’été pour travailler sur son physique. « Il y a beaucoup de choses », glisse-t-il à propos de son programme. Interview.

Bien que certains observateurs aient douté de sa capacité à résister au rythme effréné et à l’intensité de la NBA, Victor Wembanyama a prouvé qu’il était à la hauteur du défi physique dès sa première saison. Se renforcer sera désormais l’un des enjeux de son été. Dans une interview accordée à plusieurs médias français, dont Le 10 Sport , il a expliqué qu’il a l’intention de travailler sur « beaucoup de choses » cet été, mais n’a pas prévu de se concentrer spécifiquement sur sa prise de masse.

Es-tu satisfait de la façon dont ton corps s’en est sorti ? Tu n’as manqué qu’une poignée de matches.

Oui, je suis très content de la façon dont cela s’est passé. Nous avons bien géré tout ce qui concernait mon corps, et nous avons essayé de prévenir autant que possible. J’ai essayé de jouer les 82 matches, mais c’était ma première saison. Quand je regarde en arrière, je suis assez en accord avec la manière dont on a géré les choses, et je pense que c’est satisfaisant pour une première saison.

Que vises-tu en termes d’amélioration physiquement ?

Il y a beaucoup de choses. J’ai beaucoup de détails en tête. J’ai commencé à en discuter avec Guillaume (Alquier) et les coaches. Ce sont de petites choses sur lesquelles les adversaires essaient de m’attaquer pendant les matches. J’ai les outils pour y répondre, mais j’ai besoin de m’entraîner là-dessus, ce qui est difficile pendant la saison. Physiquement, je pense que nous allons dans la bonne direction. Nous devons maintenir ce cap, nous concentrer encore plus sur la prévention des blessures. Et comme d’habitude, la force est plus importante que le poids, en particulier dans les zones cruciales comme les pieds, et pratiquement partout où il y a eu des douleurs cette saison.

À quoi va ressembler ta préparation physique dans les prochaines semaines ? Tu avais expliqué que l’intersaison serait le moment propice pour te renforcer.

Il y a très peu de joueurs, je pense, dont le but n’est pas de se renforcer physiquement. Disons qu’on ne va pas faire quelque chose de révolutionnaire. On va continuer sur ce qui marche, continuer sur notre lancée. Il n’y a pas de raison de casser cette continuité en fait, et la prise de poids se fera naturellement.

Les JO arrivent bientôt. Où en es-tu de ta préparation pour cette échéance ?

Je n’ai encore rien fait pour me préparer. Mais ça va commencer là. Bien sûr que j’y ai pensé en cours de saison, mais c’est maintenant que tout le monde va commencer à y réfléchir vraiment et à porter toute son attention là-dessus.