NBA - Victor Wembanyama : Une progression physique impressionnante

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a dépassé la barre des 30 minutes pour la quatrième fois en cinq matches ce jeudi. Il a même disputé la totalité du quatrième quart-temps, ce qui s’est révélé décisif pour la victoire des San Antonio Spurs face au Oklahoma City Thunder (132-118). Ses progrès physiques, soulignés par son coach et son coéquipier, sont remarquables.

Victor Wembanyama a joué 32 minutes lors de la victoire des San Antonio Spurs face au Oklahoma City Thunder (132-118) ce jeudi. Alors que son temps de jeu augmente, le Français commence à s'habituer à jouer la totalité des quatrième quart-temps. Cette évolution témoigne d'une importante progression physique.

Gregg Popovich : « C’est une période d’apprentissage pour lui »

« Il a progressé physiquement au fil de l’année », a souligné Gregg Popovich, l’entraîneur des Spurs. « Il a maintenant une idée de ce que représentent 82 matches. Il sait ce qu’est le rodeo road trip. C’est une période d’apprentissage pour lui, mais il a fait du bon travail ce soir. »



Si Popovich a gardé Victor Wembanyama sur le terrain jusqu’à la fin du match, c’est assurément en partie pour son impact défensif essentiel, mais aussi parce que le rookie apprécie ces situations. « Il n’a clairement pas peur [de jouer les fins de matches]. Il prend des tirs sans craindre de les manquer, il n’a pas peur des conséquences. Il aime ces moments » , a ajouté l’entraîneur.

Victor Wembanyama : « J’ai besoin de temps pour m’adapter »