Époustouflant, Wembanyama choque la NBA et fonce vers le ROY

Florian Barré

La rivalité naissante la plus excitante de la NBA a été à la hauteur du battage médiatique ce jeudi soir, alors que Victor Wembanyama et Chet Holmgren ont donné un spectacle haletant à San Antonio, pour le retour des Spurs chez eux. Wemby a dominé la pépite du Thunder d’OKC dans une victoire 132-118 des Texans. Ce, notamment grâce à un quatrième quart-temps de très haut vol.

Alors que la course au rookie de l'année se poursuit, les fans ont eu droit à une autre bataille passionnante entre les deux favoris pour le prix, Victor Wembanyama et Chet Holmgren. Cette fois, ce sont les San Antonio Spurs qui ont marqué les esprits, puisqu’ils ont battu la franchise emmenée par Shai Gilgeous-Alexander 132-118. Comme prévu, Holmgren a réalisé une partie intéressante, digne de son rendement habituel et a inscrit 23 points, sept rebonds et cinq passes décisives.

Wembanyama taille patron !

Une performance éclipsée par celle du prodige français. En effet, Wemby a récolté 28 points, 13 rebonds et sept passes décisives. Le leader de la NBA en matière de blocs a également ajouté cinq contres à son impressionnante ligne de statistiques. Ainsi, avec un Wembanyama réalisant l’une de ses meilleures performances de la saison, de nombreux observateurs affirment avec certitude que ce match a signé la fin de la bataille pour le titre ROY (rookie de l’année).

Wembanyama a étalé toute sa palette technique