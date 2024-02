Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama reste optimiste malgré les résultats décevants des Spurs. Même après la défaite de San Antonio face à Minnesota ce mardi (105-114), le rookie trouve une source d’inspiration en observant les Timberwolves. L’équipe de son compatriote Rudy Gobert a longtemps été considérée comme une franchise de « losers » avant de prendre la tête de la Conférence Ouest.

Le parcours des Minnesota Timberwolves inspire Victor Wembanyama, qui enchaîne les défaites depuis son arrivée en NBA. Malgré le bilan de 11 victoires pour 48 défaites des San Antonio Spurs après un nouveau revers contre les Wolves, le rookie reste positif quant à l’avenir de l’équipe.

« Une source d’inspiration pour toute la ligue »

« Je n’ai aucun doute [sur le futur succès des Spurs]. Mais cela me donne aussi de l’espoir, et c’est une source d’inspiration pour toute la ligue » , a déclaré Victor Wembanyama à propos de l’évolution des Timberwolves, qui ont fait leur retour en playoffs en 2021-2022. « La NBA est vraiment unique en ce sens. Parfois, il faut de nombreuses années pour que les équipes retrouvent un niveau compétitif. Mais elles finissent par y arriver, et c’est inspirant. »

L’histoire de Minnesota est un témoignage de persévérance en NBA. De 2004 à 2018, la franchise n’a pas participé aux playoffs, et elle les a encore manqués pendant trois saisons supplémentaires après cela. Elle a été longtemps la risée de la ligue, mais a finalement redressé la situation avec les arrivées de Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, ainsi que plusieurs transferts stratégiques, dont celui de Rudy Gobert en 2022. C’est au terme d’un long processus que les Timberwolves se sont imposés dans la Conférence Ouest, dont ils occupent aujourd’hui la première place au classement.

La patience de Victor Wembanyama