NBA : « Sans limites », LeBron James adoube Victor Wembanyama

Victor Wembanyama et LeBron James s’étaient déjà affrontés en NBA. Cependant, la défaite des San Antonio Spurs face aux Los Angeles Lakers (123-118) ce vendredi a révélé un respect mutuel entre les deux joueurs. « Il est spécial », a notamment tweeté le quadruple champion après la rencontre.

La rencontre entre Victor Wembanyama et LeBron James, à San Antonio en décembre 2023, n’avait pas été particulièrement marquante. Mais cette fois, la défaite des Spurs face aux Lakers a donné l’occasion aux deux joueurs d’échanger leurs hommages.

« Son potentiel est sans limites »

« Son potentiel est sans limites » , a déclaré LeBron James dans le vestiaire des Lakers, après la victoire à domicile de son équipe sur les Spurs (123-118). « Il peut réaliser tout ce qu’il souhaite dans sa carrière. De mon point de vue, il semble aimer le jeu et travaille dur… J’ai déjà mentionné à quel point je le trouve spécial, et c’est aussi simple que ça. »



Le King , souvent comparé à Victor Wembanyama pour l’attention médiatique qu’ils ont suscitée en arrivant en NBA, avait déjà fait l’éloge du Français avant sa draft. Il l’avait alors qualifié d’« alien », un surnom que la star de San Antonio porte aujourd’hui avec fierté. Après le match, les deux joueurs ont chacun posté une photo avec l’autre sur Instagram, accompagnée d’un emoji alien et d’un emoji de couronne, en référence à leurs surnoms respectifs.

« C’était un match important »

« C’était un match important, surtout face à LeBron James et Anthony Davis » , a admis Victor Wembanyama. Il a précisé que cette visite à la Crypto.com Arena était plus importante que la précédente, lorsqu’il avait affronté les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard et Paul George. Les deux joueurs semblent avoir pris ce duel au sérieux. Wembanyama a réalisé un « five-by-five », une performance statistique rare, avec 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres. LeBron James a été le meilleur marqueur du match avec 30 points, 9 passes et 7 rebonds.

Lors de leur précédente rencontre, qui s’était soldée par une victoire des Spurs, aucun des deux joueurs n’avait vraiment souhaité évoquer son adversaire. Cette fois-ci, les choses ont changé.