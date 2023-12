NBA : Quand Victor Wembanyama rencontre LeBron James pour la première fois

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama affrontait LeBron James pour la première fois de sa carrière en NBA ce vendredi. Après avoir reconnu le caractère particulier de cette rencontre quelques jours plus tôt, le Français n’a pas été intimidé par le « King », lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Los Angeles Lakers (129-115).

Victor Wembanyama et LeBron James, probablement les deux talents les plus attendus de l’histoire de la NBA, se sont croisés pour la première fois sur les parquets ce vendredi. C'est le rookie des Spurs qui a remporté ce duel, stoppant ainsi la série de défaites record de son équipe. Interrogés après la rencontre, les deux joueurs n’ont pas voulu trop en faire trop sur leur adversaire du soir.

Victor Wembanyama : « Je n’ai éprouvé aucun sentiment particulier »

« C’est un match un peu plus important que les autres » , avait annoncé Victor Wembanyama en début de semaine. Cependant, une fois sur le terrain, la star des Spurs a mis de côté ses sentiments pour se concentrer sur le match. « Je pensais ressentir quelque chose de spécial, mais honnêtement, j’essayais juste de gagner, de défendre et de faire les bonnes actions » , a déclaré le natif du Chesnay en conférence de presse. « Donc non, je n’ai éprouvé aucun sentiment particulier sur le terrain. »



Wemby avait même suggéré qu’il pourrait échanger avec le quadruple champion de la NBA et « apprendre de lui ». Finalement, il a avoué n’avoir eu aucune conversation avec celui qui détient le record du plus grand nombre de points dans l’histoire de la NBA. Peut-être une occasion manquée, mais surtout un rappel de sa mentalité de compétiteur.

LeBron James : « C’est un talent spécial »