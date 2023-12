NBA : Wembanyama déclare sa flamme à LeBron James avant le choc

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama enchaîne les désillusions avec les Spurs ces dernières semaines. Après 17 défaites de suite, le franchise player de San Antonio va se frotter à une légende du jeu : LeBron James dans la nuit de mercredi à jeudi. L’occasion pour Wembanyama de lui clamer son admiration.

Les San Antonio Spurs sont tristement parvenus à battre leur propre record de défaites de suite. En effet, du 20 janvier au 28 février dernier, la franchise texane avait affiché 16 revers d’affilée. Et cette saison, la dernière victoire des Spurs remonte au 3 novembre dernier face aux Phoenix Suns. En effet, depuis, les hommes de Gregg Popovich se sont inclinés sans cesse. Et cette semaine, Victor Wembanyama et ses coéquipiers reçoivent à deux reprises les Los Angeles Lakers de LeBron James.

«LeBron James ? C’est une icône»

Pour la première fois de sa carrière, le pick numéro 1 de la draft de 2023 va rencontrer… le meilleur pick de la draft de 2003 : LeBron James. Et forcément, Victor Wembayama n’a pas caché son impatience. « Bien sûr que c’est différent. C’est une icône. C’est quelqu’un qu’on avait l’habitude de voir à la télé quand on était gamin. Donc bien sûr que ça sera encore plus spécial » . a confié le francise player des Spurs aux journalistes ces dernières heures.

«C’est quelqu’un avec qui je pourrais apprendre beaucoup de choses»