Le patron de la NBA jubile avec Wembanyama

Benjamin Labrousse

Devenu face aux Bulls de Chicago, le plus jeune joueur à inscrire au moins 20 points et 20 rebonds, Victor Wembanyama brille malgré les mauvais résultats des Spurs de San Antonio. Le Français, numéro un de la dernière draft, impressionne, et a même reçu les compliments du commissaire de la NBA Adam Silver.

Une situation paradoxale. Alors que les Spurs de San Antonio ont concédé leur 16ème défaite consécutive cette saison dans la nuit de samedi à dimanche face aux Bulls de Chicago (112-121), Victor Wembanyama a brillé. Repositionné dans sa position naturelle de pivot, le numéro un de la dernière draft a réalisé une prestation plus qu’aboutie. Auteur de 21 points et de 20 rebonds (en plus de 4 passes décisives), Wemby est par ailleurs devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA a réalisé un 20-20 (au moins 20 points et 20 rebonds), surpassant ainsi Dwight Howard en 2005 de quelques jours.

« C’est un jeune homme incroyable »

Si sa course effrénée face à Chet Holmgren (Thunder d’Oklahoma City) pour le titre de Rookie de l’année bat son plein, Victor Wembanyama a récemment reçu les éloges d’un certain Adam Silver. Présent à Las Vegas pour la finale du Play-In (remportée par les Lakers de Los Angeles), le commissaire de la NBA a évoqué l’arrivée du Français au sein de la Grande Ligue : « Victor Wembanyama est une incroyable addition pour notre ligue. C’est un jeune homme incroyable et j’ai eu l’occasion de passer du temps avec lui. Les Spurs sont très encouragés par son jeu, même si ça ne se voit pas encore avec les victoires. Mais c’est un jeune qui se développe dans cette ligue » , a déclaré Adam Silver dans des propos relayés par ParlonsBasket .

