Le patron de la NBA confirme son intention de modifier le format de la Draft

Comme évoqué il y a quelques semaines, la draft de la NBA pourrait prendre une toute nouvelle forme dans les années à venir, peut-être même à compter de juin 2024. L’idée serait d’étendre l’une des soirées les plus attendues de l’année sur deux jours afin de mettre également en avant les joueurs du second tour selon Adam Silver, prenant Nikola Jokic et Draymond Green en exemples.

Ce mardi, Adam Silver, le patron de la NBA a pris le temps de discuter pour Sirius XM NBA Radio . Il a évoqué la possibilité de transformer la draft de la NBA en un événement de deux jours dès juin prochain, tout en réfléchissant également à la possibilité d'ajouter plus d'équipes à la ligue en raison du nombre de talents qui augmente année après année. « On y travaille. C’est quelque chose sur quoi on doit continuer à travailler avec ESPN et ABC qui diffusent la Draft, et bien sûr l’association des joueurs » a ainsi confirmé Silver.

« Ça me paraît injuste »

Cette potentielle évolution défendue par le grand patron de la ligue est motivée par l’envie de mettre en avant l’ensemble des joueurs sélectionnés et d’éviter que certains futurs grands talents ne passent inaperçus au moment d’être retenus. « Pour moi, ça me paraît injuste pour les joueurs sélectionnés au second tour d’être encore à l’antenne à minuit et demi, heure de l’Est. Je m’en tiens aux joueurs qui me viennent à l’esprit, Jokic (41e choix en 2014 et drafté en pleine publicité), Draymond Green (35e choix en 2012) évidemment. Ce sont simplement deux exemples que j’ai en tête, des joueurs de calibres All-Star, MVP, comme seconds tours de Draft », poursuit Silver.

