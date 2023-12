NBA : Qualification en demi-finales controversée pour les Lakers de LeBron James

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après un quatrième quart-temps phénoménal de LeBron James et une décision arbitrale controversée, les Los Angeles Lakers ont battu les Phoenix Suns de Kevin Durant et Devin Booker ce mardi (106-103). Ils ont ainsi obtenu le dernier ticket pour le carré final du In-Season Tournament, le 7 décembre à Las Vegas.

Un coup de sifflet polémique

Plus que les performances des joueurs, c’est l’un des derniers coups de sifflet qui a marqué les spectateurs. Alors qu’il ne restait que sept secondes à jouer et un écart de deux points (105-103), les arbitres ont accordé un temps mort aux Lakers. Pourtant, ils semblent alors avoir perdu le ballon — ce qui devrait les empêcher de prendre ce temps mort. Les officiels n’ont pas fait appel à la vidéo et ont simplement choisi de maintenir leur décision. Un tournant du match, qui fait polémique et qui pourrait être considéré comme une possible compensation pour une faute éventuellement non sifflée sur Austin Reaves lors de la même action.

LeBron James sort le grand jeu

Si les Suns sont revenus à la hauteur de leurs hôtes lors du troisième quart-temps, LeBron James a accéléré dans le quart-temps pour mettre fin à leur révolte. L’ailier des Lakers a marqué ou assisté les 19 premiers points de son équipe dans la dernière période — c’est à dire tous sauf un trois points d’Austin Reaves et un lancer franc d’Anthony Davis.



James a terminé le match avec 31 points à 12/25 aux tirs, 8 rebonds, 11 passes décisives et 5 interceptions. Il est le premier joueur depuis Magic Johnson en 1987 à réaliser un match avec de telles statistiques.

Devin Booker et Kevin Durant brillent dans la défaite

Devin Booker et, en particulier, Kevin Durant, n’ont pas facilité la tâche aux Angelinos. Enchaînant les pénétrations et les tirs en suspension, les deux stars ont marqué les 14 derniers points de leur équipe. Durant a été exceptionnel, avec 31 points, 7 rebonds et 4 passes, et une adresse impressionnante (12/17 aux tirs, 4/7 à trois points). Lui, Booker et Grayson Allen ont cumulé 73 points sur les 103 de leur collectif.