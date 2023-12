NBA : Étincelant, Nikola Jokic fonce vers un nouveau titre MVP

Florian Barré

Alors qu’on aurait pu attendre une baisse de régime de sa part suite au sacre des Nuggets l’an passé, Nikola Jokic met la barre encore plus haute en 2023-24. Non seulement il a égalé Jason Kidd sur un record absolument dingue, mais en plus il est le leader de la NBA en matière de points inscrits, de passes décisives distribuées et de rebonds captés. En somme, le Serbe est plus que jamais le grand favori dans la course au trophée MVP.

La superstar des Denver Nuggets, Nikola Jokic, continue d'écrire l'histoire de la NBA en plaidant pour son troisième prix NBA MVP lors de la saison 2023-24. Le dernier exploit du Joker a été d'égaler le meneur du Temple de la renommée Jason Kidd pour le plus grand nombre de triple-doubles en carrière sans turnover (5). Lors d'une victoire 134-124 contre les Houston Rockets le 30 novembre, Nikola Jokic a réalisé son septième triple-double de la saison NBA 2023-24. C'est seulement un de moins que ce que la ligue entière a enregistré au cours des 18 à 20 premiers matchs de la campagne - en fonction du nombre de matchs joués par chaque franchise.

Jokic et Kidd réunis

Pendant le match contre les Rockets, Jokic a récolté 32 points, 15 passes décisives et 10 rebonds. Le plus impressionnant, cependant, c'est que le candidat au titre MVP n'a pas perdu un seul ballon. C'est la cinquième fois de sa carrière que Jokic réalise un triple-double sans turnover, ce qui le lie à Jason Kidd pour le record dans cette catégorie unique. Une bonne raison pour être considéré comme le meilleur joueur de ce début de saison et espérer être sur la route de son troisième trophée MVP.

Nikola Jokic entre dans l’histoire de la NBA un peu plus chaque jour