NBA : Les 3 préoccupations majeures des Warriors de Steph Curry

Les Golden State Warriors sont loin d’être l'équipe dominante qui a remporté quatre championnats NBA au cours de la dernière décennie malgré le maintien de ses trois joueurs principaux : Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Les Dubs ont actuellement une fiche de 9-11 pour la saison 2023-24, après avoir perdu neuf de leurs onze derniers matchs. Une séquence particulièrement difficile.

Le manque de taille

Les Warriors sont apparemment coincés dans une philosophie semblable à celle du milieu des années 2010 qui les rendaient initialement dominants : le petit ballon. La saison dernière, le pivot Kevon Looney était le joueur le plus grand de leur alignement (2,06m). Cette année, ils ont ajouté Dario Saric, qui mesure 2,08m mais ne correspond pas au moule d'un grand homme traditionnel au poste bas. De plus, une partie importante des minutes utilisée au poste 5 est occupée par Draymond Green (1,98m). Un problème puisque ces dernières années, il y a eu un regain d’importance du poste de pivot en NBA, comme en témoignent les cinq derniers vainqueurs du trophée MVP : Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Joël Embiid. Soit cinq présences intérieures dominantes.

De mauvaises drafts

Après la fin de leur première dynastie en 2019, marquée par le départ de Kevin Durant et les blessures importantes de Stephen Curry et Klay Thompson, les Warriors ont connu une période de ralentissement temporaire. Cependant, cette phase leur a fourni des choix de draft élevés, mal exploités ! Les Dubs avaient le deuxième choix au classement général lors de la draft de la NBA 2020 et l'ont utilisé pour sélectionner le pivot James Wiseman (2,13m). Cependant, Wiseman ne s'est pas parfaitement intégré à la dynamique de l'équipe et a été échangé contre Gary Payton II. Pour rappel, certains des joueurs encore disponibles sur le plateau à cette époque étaient LaMelo Ball, Tyrese Haliburton et Tyrese Maxey, tous de véritables stars qui aideraient grandement l'équipe en ce moment.



Ensuite, lors de la draft 2021, les Warriors détenaient les 7e et 14e choix, optant pour Jonathan Kuminga et Moses Moody. Bien que les deux aient démontré leurs capacités en tant que joueurs solides, il existe une controverse selon laquelle des joueurs qui auraient pu mieux s'adapter au système des Warriors étaient disponibles. Des joueurs tels que Franz Wagner et Alperen Sengun. En somme, si les Warriors avaient fait de meilleures sélections au cours des trois dernières années, ils ne seraient sans doute confrontés à aucun problème et leurs besoins seraient satisfaits.

Le cas Steve Kerr

Dernièrement, Kerr a été critiqué pour une série de décisions douteuses, comme le remplacement de Moses Moody, qui a réalisé une performance exceptionnelle lors d'une période cruciale lors de leur récent match contre les Kings. Au-delà de ces choix spécifiques, il a également été pointé du doigt pour ses sélections d’alignement et ses ajustements tardifs en cours de match. De plus, il a tendance à s'en tenir aux joueurs vétérans même lorsqu'ils traversent d'énormes difficultés, comme en témoigne le fait que Klay Thompson conserve sa position de départ malgré la faiblesse de ses prestations. Dans l’ensemble, l’entraîneur de 58 ans n’a pas été au meilleur de sa forme cette année. Il n’a pas non plus réussi à remporter la Coupe du Monde FIBA 2023 en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe américaine l’été dernier, malgré une liste exceptionnelle.