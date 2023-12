NBA : Wembanyama en plein duel, une légende a fait son choix

Benjamin Labrousse

Numéro un de la dernière draft, Victor Wembanyama (Spurs de San Antonio) réalise de bons débuts en NBA. Pressenti pour devenir ROY (Rookie de l’année) à la fin de la saison, le Français doit néanmoins se heurter à la concurrence de Chet Holmgren (Thunder d’Oklahoma City) pour cette récompense. Ancienne gloire des Wizards de Washington, Gilbert Arenas a livré son analyse dans ce duel.

Un combat des chefs. Annoncé comme l’un des plus gros talents européens de tous les temps, Victor Wembanyama a réalisé de très bons débuts en NBA, et ce, malgré le naufrage collectif actuel des Spurs de San Antonio. Si les statistiques actuelles de Wemby (19,3 points de moyenne, 9,7 rebonds) restent satisfaisantes, le pivot français pourrait être embêté par Chet Holmgren (Thunder d’Oklahoma City) dans la course au ROY (Rookie of the Year), trophée décerné en fin de saison au meilleur débutant en NBA. Drafté l’an passé, Chet Holmgren est toutefois éligible à ce titre, ce dernier n’ayant pas disputé la moindre rencontre la saison dernière en raison d’une blessure.

«La comparaison avec Wemby n’existerait même pas»

Interrogé sur ce duel entre Wembanyama et Holmgren, la légende des Wizards de Washington Gilbert Arenas déclare : « Pour le titre de Rookie de l’Année, je préfère prendre le plus jeune des deux, qui fait exactement la même chose que le joueur dans sa deuxième année NBA. Si on enlève Shai Gilgeous-Alexander du Thunder, à votre avis, à quoi va ressembler Chet ? La comparaison avec Wemby n’existerait même pas. Déjà, si on les prend tous les deux à 19 ans, ils ne sont pas sur la même planète », dans des propos relayés par ParlonsBasket.

«L’un était à la fac en train d’apprendre le jeu, l’autre est en NBA»