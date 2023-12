NBA : Kevin Durant réalise un exploit historique, et voit encore plus grand

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Ce vendredi, Kevin Durant est entré encore un peu plus dans l’histoire de la NBA. Avec 30 points contre les Denver Nuggets, l’ailier des Phoenix Suns s’est hissé dans le top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps, surpassant Moses Malone. Il est seulement le deuxième joueur en activité dans ce club exclusif, avec LeBron James.

Les 30 points de Kevin Durant dans la défaite contre les Denver Nuggets (119-111) ce vendredi ont un poids historique. Ils lui ont permis d’atteindre le seuil des 27 423 unités en carrière, surpassant ainsi Moses Malone pour entrer dans le top 10 des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. L’ailier des Phoenix Suns renforce ainsi sa légende.

Une ascension fulgurante

C’est grâce à un layup, réalisé à 50 secondes de la fin de la première mi-temps, que Kevin Durant a confirmé cet accomplissement, fruit d’une ascension fulgurante. Il a rejoint le top 10 après seulement 1003 matches en NBA. Il est le joueur qui a disputé le moins de matches au sein du top 20. Durant fait aussi partie des deux seuls joueurs en activité à figurer dans ce cercle avec LeBron James. Le joueur le plus proche d’eux est James Harden, en 24e position, encore loin du top 10.



Au début de la saison 2023-2024, l’ailier des Suns se trouvait à la 13e place du classement avec 26 982 points. Il était encore à la 21e place avant la saison précédente. En un an, il a dépassé de nombreuses légendes, comme Tim Duncan, Hakeem Olajuwon et Kevin Garnett pour intégrer l’élite.

Les prochaines cibles de Kevin Durant