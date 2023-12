10 villes qui méritent une nouvelle franchise NBA [Partie 2/2]

Florian Barré

À plusieurs reprises ces derniers mois, le patron de la NBA Adam Silver a laissé entendre que la ligue nord-américaine pourrait accueillir deux nouvelles franchises. D’après le média américain Yardbarker, si Seattle et Las Vegas sont aux premières loges, d’autres villes mériteraient d’être dans le débat de par leur histoire et le lien qu’elles entretiennent avec le sport, ce, bien qu’elles n’y soient pas forcément. Même dans un avenir plus lointain.

La NBA compte actuellement 30 équipes, et n’a pas connu d’expansion depuis 2004. Les rumeurs laissent entendre que Seattle et Las Vegas pourraient accueillir de nouvelles franchises. Le maire de Seattle a déclaré en juin dernier que sa ville aurait une équipe d’ici les cinq prochaines années et LeBron James pousse en interne pour que Vegas soit aussi récompensé. Mais quelles autres villes sont dignes d’une telle aubaine ?



Pittsburgh

Pittsburgh, qui abrite déjà les Steelers, les Penguins et les Pirates, a juste besoin d'une équipe NBA pour abriter les quatre principaux sports nord-américains. Selon le Yardbaker , la Steel City a mérité le droit d'être considérée pour une équipe d'expansion de la NBA en raison de sa riche histoire en tant que ville sportive. Une équipe d’expansion de la NBA à Pittsburgh pourrait avoir une amère rivalité interétatique avec Philadelphie. Il suffit de regarder la rivalité Flyers-Penguins en LNH (hockey sur glace).

Nashville

La Music City pourrait être un endroit intrigant pour la NBA. La ville regorge déjà de touristes. L'ajout d'une équipe NBA au mélange pourrait faire de cette équipe un incontournable dans la communauté et pour les touristes qui souhaitent voir leur équipe locale pendant leurs vacances à Nashville. La ville compte déjà les Titans et les Predators, prouvant qu'ils peuvent accueillir des sports professionnels.

Baie de Tampa

À une certaine époque, Tampa Bay était à la mode dans le monde du sport. Elle s’est solidifiée en tant que véritable ville sportive une fois que le Lightning (LNH) a remporté deux coupes Stanley consécutivement (2020, 21) et que les Buccaneers de Tom Brady ont remporté le Super Bowl. Depuis, les choses se sont calmées dans la ville floridienne, « mais ne vous y trompez pas : Tampa Bay a ce qu'il faut pour accueillir une équipe NBA. » Elle pourrait avoir une rivalité épique avec le Orlando Magic et le Miami Heat.

Cincinnati

« Les fans de sport de l’Ohio sont des inconditionnels. Il n’y a qu’à voir la façon dont ils encouragent les équipes qu’ils ont déjà », à l’instar des Cleveland Cavaliers en NBA. Cincinnati abritait autrefois les Royals avant de déménager à Kansas City en 1972. Étant donné qu'il s'agit de l'une des plus grandes villes de l'Ohio, il est logique que la Grande Ligue envisage de s'étendre ici.

Louisville