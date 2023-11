NBA : Edwards blessé, Rudy Gobert prend les choses en main

Florian Barré

La star des Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, a subi une chute brutale qui l'a obligé à quitter le terrain mardi soir en raison d'une contusion à la hanche droite. Pour l’heure, impossible de savoir à quel degré Ant-Man a été touché. Et si on aurait pu croire que les Loups allaient sombrer sans leur franchise player, que nenni ! Rudy Gobert a pris les choses en main et a fait de Chet Holmgren son élève.

Ce mardi soir en NBA, Anthony Edwards a marqué 21 points avant de sortir du parquet en seconde période en raison d'une blessure à la hanche après avoir tenté un dunk sur Kenrich Williams. En entendant les chants « MVP » de la foule, Edwards a rejoint le groupe et est retourné sur le terrain pour tirer ses lancers francs. Le meneur a réussi l'un des deux mais a à peine pu bouger sur les trois possessions suivantes, car la blessure semblait se raidir. Pour autant, les Minnesota Timberwolves, hôtes, ont tenu bon et se sont imposés 106-103 contre le Thunder d'Oklahoma City lors de leur dernier match de poule du tournoi de mi-saison NBA. Du côté des Loups , le MVP du match est Français. Rudy Gobert termine avec 17 points et 16 rebonds, aidant ainsi Minnesota à s'imposer pour la 13e fois en 17 matchs.

Rudy Gobert, patron de sa défense

Si Chris Finch, entraîneur des Wolves, n’a ni donné plus de détails sur la blessure d’Edwards, ni communiqué la durée de l’indisponibilité de sa star, il a en revanche pris le temps de glisser un petit mot pour son pivot : « Il donne le ton à la défense . » a-t-il lâché à l’égard de Gobert. Ce n’est pas grand chose mais cela montre malgré tout à quel point le Français fait du bien à son équipe cette saison. Menés 61-53 à la pause, les Wolves sont passés en zone au retour du vestiaire. « On voulait essayer quelque chose de différent, les mettre mal à l'aise. La zone était top, mais je pense que notre état d'esprit était bien meilleur. On a été plus physiques en seconde mi-temps, et notre défense en transition était meilleure. »

Gobert a dominé Chet Holmgren