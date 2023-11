NBA : Les derniers scénarios avant la phase finale du tournoi de mi-saison

Florian Barré

La phase de groupes de l’In-Season Tournament, instauré pour la première fois par la NBA cette année, touche à sa fin. Il ne reste plus qu’une seule soirée de poule à disputer. La liste des huit matchs de ce mardi soir déterminera les vainqueurs de groupe restants et les deux « wild card » seront ainsi révélées (une par conférence). Alors qui accédera aux quarts de finale ? Qui pourra encore espérer toucher 500 000$ ?

Dans la nuit de mardi à mercredi se déroulera la dernière soirée de groupe du tournoi de mi-saison de la NBA avec huit matchs au programme : Heat-Bucks, Cavaliers-Hawks, Nets-Raptors, Celtics-Bulls, Knicks-Hornets, Timberwolves-Thunder, Mavericks-Rockets et Kings-Warriors. Pas question de passer à côté de ce match puisqu’une qualification en quart de finale assurera à chaque joueur 50 000$. Somme qui sera doublée si qualification il y a en demi-finale, même chose pour les finalistes. En revanche, pour les vainqueurs, en plus du trophée en tant que tel, la NBA distribuera 500 000$ par joueur (coach compris).

Conférence Est - Groupe A

Indiana 4-0

Cleveland 2-1

Philadelphie 2-2

Atlanta 1-2

Detroit 0-4



Ce groupe composé d’Indiana, Cleveland, Philadelphia, Atlanta et Detroit a déjà rendu son verdict pour la première place. Les Pacers ont décroché leur ticket pour les quarts de finale en remportant leurs quatre matchs de groupe. Les Pistons, eux, sont bons derniers avec quatre défaites. Les 76ers avec deux victoires et deux défaites sont d’ores et déjà éliminés. En somme, décrocher une « wild card » reste possible pour les Cavs en cas de victoire contre les Hawks, eux qui comptent deux victoires en trois matchs. Atlanta a également une infime chance de qualification en cas de succès.

Conférence Est - Groupe B

Milwaukee 3-0

New York 2-1

Miami 2-1

Charlotte 1-2

Washington 0-4



Ici, les Bucks ont besoin d’une victoire contre le Heat pour valider la première place du groupe. Une défaite pourrait être synonyme de « wild card » en fonction du résultat de tous les autres deuxièmes de groupe. Pour Miami, NY et Charlotte il faut à tout prix gagner, bien que pour les Hornets, comme pour les Hawks susmentionnés, le scénario semble quasiment inimaginable.

Conférence Est - Groupe C

Orlando 3-1

Boston 2-1

Brooklyn 2-1

Toronto 1-2

Chicago 0-3



Une chose est certaine ici, les Bulls et les Raptors sont déjà éliminés de la compétition. Tout reste possible entre Orlando, Boston et Brooklyn. Dans le cas où les trois franchises termineraient avec trois victoires, la différence se fera au bris d’égalité. Une défaite des Celtics ou des Nets sera rédhibitoire pour la franchise concernée.

Conférence Ouest - Groupe A

LA Lakers 4-0

Phoenix 3-1

Utah 2-2

Portland 1-3

Memphis 0-4



Groupe clos ici. Les Lakers sont qualifiés et les Suns attendent les résultats de tous les autres deuxièmes de groupe. Utah, Portland et Memphis sont éliminés.

Conférence Ouest - Groupe B

Nouvelle-Orléans 3-1

Houston 2-1

Denver 2-2

Dallas 1-2

LA Clippers 1-3



Le scénario est très simple ici. Les Pelicans n’ont pas leur destin entre leurs mains. Si les Rockets battent les Mavericks, ils termineront deuxièmes du groupe derrière Houston et espérerons une « wild card ». À l’instar des Nuggets et des Clippers, peu importe le résultat de son match, Dallas est déjà éliminé.

Conférence Ouest - Groupe C

Sacramento 3-0

Minnesota 2-1

Golden State 2-1

Oklahoma City 1-2

San Antonio 0-4



Victor Wembanyama des Spurs et Chet Holmgren d’OKC sont éliminés. Tout reste possible entre les trois autres franchises mais les victoires sont impératives pour les Warriors et les Timberwolves.