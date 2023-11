Une superstar de NBA se lâche sur Wembanyama

Hugo Chirossel

S’ils ont concédé une 11e défaite consécutive dans la nuit de vendredi à samedi face aux Golden State Warriors (118-112), les Spurs ne s’affolent pas. Comme l’a déjà dit Gregg Popovich, San Antonio est encore en période d’observation, notamment concernant l’utilisation de Victor Wembanyama. Une stratégie validée par Giannis Antetokounmpo.

Après avoir encensé Bilal Coulibaly, Giannis Antetokounmpo a donné son avis sur un autre rookie français : Victor Wembanyama. Les deux hommes ne se sont pas encore affrontés, ce qui arrivera le 19 décembre prochain sur le parquet des Bucks. Un match qui s’annonce compliqué pour les Spurs au vu de leur dynamique actuelle. Dans la nuit de vendredi à samedi, San Antonio a concédé sa 11e défaite d’affilée face aux Golden State Warriors (118-112), sa 13e depuis le début de la saison.

Antetokounmpo valide le plan des Spurs pour Wembanyama

Comme l’a souvent dit Gregg Popovich, les Spurs sont en période d’observation et expérimentent des choses pour entourer Victor Wembanyama. Un peu comme l’avaient fait les Bucks avec Giannis Antetokounmpo. « Ça m'a vraiment aidé et ça continue toujours aujourd'hui. J'ai commencé comme une sorte d'ailier. Ma deuxième année, je dirais que j'étais plutôt un arrière, puis un meneur de jeu… », a confié la star de Milwaukee. « Je ne saurais pas vous dire ce que je suis devenu aujourd'hui, mais je sais que je suis devenu un joueur de basket qui arrive à s'adapter aux circonstances. Ça semble être la bonne formule pour Wembanyama. Il faut le mettre dans des situations et des positions inconfortables, comme moi je l'ai été. Ça va définitivement l'aider dans sa progression . »

«Il a tellement de talent qu'il peut vraiment devenir tout ce qu'il veut dans cette ligue»