NBA : Un ancien champion NBA incendie Jordan Poole

Comme de nombreux fans et observateurs, Kevin Garnett, ancien intérieur des Boston Celtics, se montre très déçu du début de saison de l’arrière des Washington Wizards, Jordan Poole. Tradé à l’intersaison par les Warriors en échange de Chris Paul, Poole est plus souvent mis en avant pour ses frasques que pour ses performances sur le parquet. Et ça a le don d’agacer le champion NBA 2008.

À l’instar de ceux de son équipe cette saison, 14e à l’Ouest avec un bilan de 2-12, les débuts de Jordan Poole aux Wizards se révèlent très difficiles. L’arrière enchaîne les piètres prestations, au point même d’attiser la colère d’un Hall of Famer qui a remis en question sa place en NBA : « Jordan Poole ? Il veut être tout sauf un joueur de basket. J'ai vu l'extrait du temps mort où il parlait à ses coéquipiers au lieu de regarder le système mis en place. Ce n'est pas un leader, personne dans l'équipe ne t'écoute. Si tu leur dis qu'il faut plonger sur le terrain ils vont te regarder genre : 'Quoi ?!’ » a lâché Kevin Garnett dans une discussion avec Paul Pierce.

Garnett fou de rage concernant Jordan Poole

« Il flexe avec sa bague. Il est là genre : 'Je suis un champion, il faut m’écouter’ » a rétorqué Pierce avant que Garnett ne s’emporte : « Tu frimes parce que t’as remporté un titre, mais tu n’apportes pas la mentalité de champion là où tu es ! C’est ça que t’as appris à Golden State, mec ?! C’est ça que t’as tiré de ton passage là-bas ?! T’es pas du tout professionnel ! Ils t’ont dégagé de là-bas parce que tu ne voulais pas te plier aux règles. Jordan Poole n’a pas sa place dans la ligue ! Il ne mérite pas d’être considéré comme le leader d’une équipe », poursuit l’ancien intérieur des Celtics.

« Il ne respecte rien »