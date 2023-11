NBA : L’âge de LeBron James au cœur des discussions aux Lakers

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après 21 ans de carrière, LeBron James est devenu, à 38 ans, le doyen de la NBA. Cependant, la star des Los Angeles Lakers affiche toujours un niveau de performance impressionnant. Son âge et sa longévité sont devenus un sujet de plaisanterie et d’admiration au sein de son entourage, notamment pour ses coéquipiers.

« J’essaie juste de repousser la limite, de voir jusqu’où je peux aller » , explique LeBron James, le joueur le plus âgé et le 13e meilleur marqueur de la NBA. « C’est moi contre l’épreuve du temps. » L’âge et la longévité de l’ailier, qui célébrera son 39e anniversaire le 30 décembre, sont des sujets centraux pour les Los Angeles Lakers.

Austin Reaves : « Il se comporte toujours comme s’il avait 20 ans »

« C’est le joueur le plus âgé de la NBA, mais il se comporte toujours comme s’il avait 20 ans tous les jours. Il plaisante et s’amuse simplement » , décrit Austin Reaves, coéquipier de LeBron James aux Lakers, au Los Angeles Times . « Je pense qu’il joue avec le même esprit, quel que soit son adversaire. »



« Je lui rappelle tous les jours qu’il est vieux » , plaisante l’arrière de 25 ans. Puis, il reprend plus sérieusement : « Il combat le temps mieux que tous les autres athlètes, peut-être à l’exception de Tom Brady. »

Anthony Davis : « On n’a pas l’impression qu’il a 38 ans »

« On n’a même pas l’impression qu’il a 38 ans » , témoigne Anthony Davis à Jovan Buha de The Athletic . « Il joue de manière phénoménale […] Il fait tout pour nous et c’est notre travail d’essayer de l’accompagner, ainsi que de l’aider avec notre playmaking et notre tir. »

Darvin Ham : « Il prend soin de lui »