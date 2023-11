LeBron James fait halluciner les NBA et vise un record de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà meilleur marqueur de l'Histoire de la NBA depuis la saison dernière, LeBron James continue d'affoler les compteurs comme jamais. Son total de points ne cesse de grimper de manière vertigineuse, et vient de franchir les 39 000 points. Cap désormais sur les 40 000 qui devraient être atteints cette saison. Le King justifie plus que jamais son surnom.

Du haut de ses 38 ans, LeBron James dispute sa 21e saison en NBA. Une longévité absolument incroyable d'autant plus que le natif d'Akron ne fait pas que de la figuration sur les parquets américains. Bien au contraire. Le King continue de porter les Lakers comme en témoignent ses statistiques toujours démentielles. Preuve de sa longévité absolument délirante, LeBron James tourne à 25,5 points de moyenne alors qu'il entame sa 21e saison. Dans l'Histoire de la NBA, le deuxième meilleur marqueur dans sa 21e saison est Vince Carter avec... 7,4 points de moyenne.

King things 👑 pic.twitter.com/1gv6sz2VuI — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 22, 2023

LeBron James fonce vers les 40 000 points en carrière !

Par conséquent, LeBron James continue d'affoler les compteurs. Auteur de 17 points lors de la victoire contre le Jazz (131-99) dans la nuit de mardi à mercredi, le King a franchi la barre des 39 000 points. Déjà meilleur marqueur de l'Histoire de la NBA depuis la saison dernière, LeBron James est donc devenu le premier joueur à franchir ce cap. Avant le quadruple MVP, Kareem Abdul-Jabbar était leader de ce classement avec ses 38 387 points. LeBron James en a désormais inscrit 39 012. Et s'il maintient son rythme de 25 points par match, il n'aura besoin que d'une quarantaine de rencontres pour dépassé les 40 000 points en carrière. Un total qui devrait être inatteignable pendant de nombreuses années. Et que même Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643) et Michael Jordan (32 292), qui complètent le top 5, n'ont jamais pensé franchir.

