NBA : Victor Wembanyama passe une mauvaise soirée contre les Clippers

Les San Antonio Spurs ont affronté les Los Angeles Clippers pour la deuxième fois cette saison. Pour la deuxième fois, ils ont été largement battus par une équipe expérimentée (99-124), menée par plusieurs stars, qui reste hors de leur portée. Victor Wembanyama, auteur de seulement neuf points, a été anecdotique.

Pour la deuxième fois depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama a marqué moins de 10 points dans un match. Le Français a inscrit 9 points, 4 passes décisives et 3 rebonds lundi lors de la défaite écrasante des San Antonio Spurs face aux Los Angeles Clippers (99-124). La série de défaites de la franchise s’allonge maintenant à neuf échecs consécutifs.

Victor Wembanyama en délicatesse

Souvent défendu par les ailiers des Clippers, Kawhi Leonard et Paul George, Victor Wembanyama a livré l’une de ses performances les moins abouties de la saison. Il a manqué huit de ses douze tirs, y compris ses quatre tentatives à trois points. Malgré une défense convaincante contre Leonard, entre autres, le rookie a passé une soirée difficile. Pour la première fois depuis le début de la saison, Wembanyama n’a pas participé à la conférence de presse après le match, les Spurs lui accordant « une soirée de repos » .

Les Spurs pas au niveau des Clippers

Le 29 octobre à Los Angeles, les Spurs avaient perdu par 40 points. Cette fois-ci, il y a une légère amélioration puisqu’ils ont perdu de 25 points et ont commis moins de fautes. Cependant, le constat final est le même : San Antonio, largement dominée, n’est pas à la hauteur de cet adversaire.



En face, les stars plus expérimentées des Clippers ont fait la différence. Paul George (28 points) et Kawhi Leonard (21 points) en tête, tandis que James Harden (13 points) et Russell Westbrook (10 points), maladroits, sont restés plus en retrait. Les visiteurs ont exécuté beaucoup mieux que leurs hôtes, dont le jeu reste encore désorganisé.