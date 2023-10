NBA : Première claque pour Victor Wembanyama et les Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Clippers de Los Angeles ont infligé une défaite écrasante aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ce dimanche (123-83). Le premier match à l’extérieur du rookie français, auteur de seulement 11 points, s’est soldé par une véritable claque qui met en évidence toutes les faiblesses de cette jeune équipe.

Une lourde défaite de 40 points pour son premier match à l’extérieur. Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont été nettement surpassés par les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard et Paul George (123-83) ce dimanche, de manière encore plus flagrante que prévu.

Un match à sens unique

Les Clippers ont immédiatement pris le contrôle du match avec un run de 20-7, laissant peu d’espoir aux Spurs. Wemby , limité à deux points dans le premier quart-temps, a été la victime du rouleau compresseur de Los Angeles. Les hommes de Tyronn Lue ont écrasé les visiteurs défensivement, les poussant à 25 pertes de balles (un record pour San Antonio depuis 2016) et limitant leur pourcentage de réussite aux tirs à 37,5 %, dont 33,3 % à trois points.



De l’autre côté du terrain, Kawhi Leonard (21 points) et Paul George (19 points) ont sorti le grand jeu, soutenus par Russell Westbrook (19 points) et le reste de l’équipe. Les Californiens ont surfé sur une adresse remarquable, avec 51,6 % de réussite aux tirs et 38,1 % à trois points, pour continuer à creuser l’écart. Finalement, les Clippers n’ont été menés que pendant environ trois minutes de jeu sur 48.



Une soirée difficile pour Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a connu une soirée particulièrement difficile dans la Citée des Anges. Le talent français a été limité à 11 points (4/10 aux tirs), 5 rebonds et 2 passes décisives, et a également perdu 5 ballons. Malgré une solide défense, il n’a pas pu s’exprimer pleinement face à une équipe aussi rodée, étant notamment bloqué dans la raquette. Il devra rapidement se remettre de cette défaite avant d’affronter les Phoenix Suns de Kevin Durant, mardi et jeudi.