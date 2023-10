NBA : Un clin d’œil du destin pour Victor Wembanyama et les Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Depuis son arrivée aux San Antonio Spurs, Victor Wembanyama est fréquemment comparé à Tim Duncan, figure emblématique de la franchise et ancien premier choix de la draft. Une coïncidence frappante, son premier match en NBA, mercredi face aux Mavericks, a fait écho à celui de son prédécesseur, renforçant encore ce parallèle.

Avant Victor Wembanyama, il y avait Tim Duncan, le précédent premier choix de draft des San Antonio Spurs. Depuis que le Français est arrivé en NBA, la comparaison entre les deux athlètes est constante. Ainsi, les débuts de Wemby dans la ligue semblent être un clin d’œil du destin.

Des similitudes statistiques

Pour son premier match en NBA, face aux Dallas Mavericks, le phénomène de 2,24m a enregistré 15 Points (6/9 aux tirs), 5 rebonds et 2 passes décisives dans la défaite (119-126). 26 ans plus tôt, un autre premier choix de la draft lançait sa carrière de manière similaire. Tim Duncan inscrivait, le 31 octobre 1997, lui aussi 15 points à 6/9 aux tirs et deux passes décisives. Une belle coïncidence, voire l’œuvre du destin.

Deux différences notables

Au-delà de ces ressemblances, il existe aussi d’importantes différences entre les premières performances des deux joueurs. Contrairement à Victor Wembanyama, Duncan est reparti avec la victoire face aux Denver Nuggets, mais aussi 5 rebonds de plus. Il faut aussi dire que celui-ci avait 21 ans à ses débuts à San Antonio, deux ans de plus que le Français, et est arrivé plus prêt pour la NBA.

Une comparaison flatteuse

Si la comparaison entre Victor Wembanyama et Tim Duncan est justifiée, elle est également flatteuse pour la nouvelle star des Spurs. Au fil de sa longue carrière, le Hall of Famer a remporté 5 titres de champion NBA, trois de MVP des Finales et deux de MVP de la saison régulière. Et les attentes à l’égard du Français sont, aujourd’hui, encore plus élevées.