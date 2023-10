Victor Wembanyama : des premiers pas délicats en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le bilan des débuts de Victor Wembanyama en NBA, mercredi, est contrasté. Entre son temps de jeu limité par les fautes et un dernier quart-temps exemplaire, le Français a connu un premier match mouvementé, qui s’est soldé par la défaite des San Antonio Spurs face aux Dallas Mavericks (119-126).

« J’apprends. Quoi de moins surprenant pour un premier match ? » , a demandé Victor Wembanyama après sa première rencontre officielle en NBA. La défaite des San Antonio Spurs face aux Dallas Mavericks (119-126) a été l’une des rares occasions où le Français de 19 ans semblait, en effet, être un rookie.

Une soirée contrastée pour Victor Wembanyama

Sur le plan comptable, Wemby a assuré 15 points (6/9 aux tirs) et 5 rebonds. Mais ces chiffres sont contrebalancés par ses 5 ballons perdus et, surtout, ses 5 fautes. Ce problème a limité la star des Spurs à 23 minutes, un total décevant pour sa première sortie dans la grande ligue, et l’a empêché de rentrer dans le match. « L’une des choses les plus difficiles pour un joueur est de se retrouver avec un problème de fautes. On ne peut jamais se mettre en rythme, on entre et on sort constamment du terrain » , a estimé Gregg Popovich en conférence de presse.



Cependant, le premier choix de la draft a su réagir de la meilleure des manières, en revenant dans la rencontre dans le quatrième quart-temps pour y inscrire la majorité de ses points avec des actions spectaculaires. « Je pense qu’il a montré sa maturité quand il est revenu pour les sept dernières minutes » , a relativisé le coach de San Antonio.

Luka Doncic et les Dallas Mavericks gâchent la fête

Si tous les regards étaient tournés vers Victor Wembanyama, c’est Luka Doncic qui a assuré le spectacle. Le leader des Mavericks a terminé le match en triple-double, avec une ligne de statistiques impressionnante de 33 points, 13 rebonds et 10 passes décisives, qui a permis à son équipe de commencer la saison NBA par une victoire. La rencontre a été serrée du début à la fin, mais c’est bien Dallas qui a remporté le derby texan.



« C’était dans la moyenne » , a plaisanté Popovich, à propos des prouesses du Slovène, avant de reprendre plus sérieusement. « C’était une performance digne du Hall of Fame, comme il en fait presque tous les soirs. Kyrie Irving (22 points) n’était pas mal non plus. Les deux Hall of Famers nous ont battus. »

L’occasion de se rattraper rapidement