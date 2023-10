NBA : Aux Spurs, Victor Wembanyama donne une seconde jeunesse à Gregg Popovich

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Cet été, Gregg Popovich, déjà le doyen des coaches de la NBA à 74 ans, a accepté un nouveau contrat de cinq ans pour poursuivre sa carrière aux commandes des San Antonio Spurs. Après avoir remporté cinq titres de champion NBA et côtoyé des légendes telles que Tim Duncan et Tony Parker, c’est l’arrivée de Victor Wembanyama au sein de la franchise qui semble lui avoir insufflé une nouvelle énergie.

« Pop est fou de joie. Il est vraiment excité » , a affirmé Steve Kerr. L’entraîneur des Golden State Warriors a l’impression que l’arrivée de Victor Wembanyama a rajeuni Gregg Popovich. Au-delà de la satisfaction d’accueillir un talent aussi exceptionnel, le coach des San Antonio Spurs serait surtout heureux de pouvoir à nouveau viser la victoire.

« Steve est un idiot »

« En quoi est-ce que je me suis rajeuni ? Étais-je dans un établissement psychiatrique ? Étais-je déprimé et recroquevillé dans ma chambre ou quelque chose comme ça ? » , s’en est amusé Popovich, après la rencontre entre les Spurs et les Warriors. « Steve est un c*nnard », a-t-il lancé, en plaisantant, avant de marquer un temps de pause pour rire. Steve Kerr, qui a remporté deux titres à San Antonio en tant que joueur, entretient une relation solide avec Gregg Popovich. Après avoir évolué sous ses ordres, il a également été son assistant avec Team USA, où ils ont remporté ensemble une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Victor Wembanyama à la hauteur des attentes