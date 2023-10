NBA : Victor Wembanyama révèle ses objectifs pour sa première saison

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, parmi les joueurs les plus attendus de la saison, devra réaliser une première année exceptionnelle pour se montrer à la hauteur de l’excitation. Ce mercredi, le rookie des San Antonio Spurs a dévoilé ses objectifs pour la saison NBA, qui sont principalement collectifs. « Je n’ai aucun doute sur notre capacité à gagner dès maintenant », a-t-il annoncé.

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama espère avant tout mener les San Antonio Spurs vers le succès. Après la victoire de son équipe contre les Houston Rockets (117-103) en pré-saison, le rookie français a révélé ses objectifs pour l’année, à la fois collectifs et individuels.

« Se rapprocher du but final qui est de gagner un titre »

« Pour moi, une saison réussie serait une saison où nous nous rapprocherions, même de 1 %, du but final qui est de gagner un titre » , a annoncé Wemby . Compte tenu de son arrivée et de la progression de ses coéquipiers (Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sochan…), cela semble réaliste. La saison dernière, San Antonio pointait à la dernière place de la Conférence Ouest avec un bilan de 22 victoires pour 60 défaites. Seuls les Detroit Pistons (17-65) ont fait pire.



Depuis la reprise, la franchise texane clame sa volonté de se concentrer sur la victoire cette saison. « La victoire est aussi importante cette année que le développement des jeunes l’était la saison dernière » , a annoncé Gregg Popovich lors du media day. Avec un effectif bien plus solide que l’année précédente, autour de Victor Wembanyama, le collectif peut s’attendre à une réelle progression.

« Je suis prêt à faire tous les sacrifices »