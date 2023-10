Victor Wembanyama déjà comparé à un MVP et champion NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À l’âge de 24 ans, Sandro Mamukelashvili s’apprête à jouer sa troisième saison en NBA. Cette période lui a suffi pour côtoyer quelques grands talents de la ligue. Aux San Antonio Spurs, il évolue notamment aux côtés de Victor Wembanyama, qu’il compare à Giannis Antetokounmpo, avec qui il a joué pendant un an et demi aux Milwaukee Bucks.

Bien qu’il n’ait pas encore joué le moindre match de saison régulière, Victor Wembanyama est déjà comparé aux plus grandes stars de la NBA. Sandro Mamukelashvili, son coéquipier aux San Antonio Spurs, voit notamment du Giannis Antetokounmpo en lui. L’intérieur, qui a disputé 65 rencontres sous le maillot des Milwaukee Bucks, assure que la ressemblance est frappante.

Une comparaison flatteuse avec Giannis Antetokounmpo

« Dès la première fois que je l’ai vu, [Victor Wembanyama] m’a fait penser à Giannis Antetokounmpo » , a raconté Mamukelashvili à l’entraînement. « En jouant avec lui, on peut voir à quel point il est “freakish” (monstrueux). Il est plus grand que Giannis, a une plus grande envergure que Giannis. Je pense qu’il n’y a pas de limites à ce qu’il peut devenir. Il a été incroyable lors de ses matches de pré-saison. »



La comparaison est à l’avantage du jeune français. Le Greek Freak a amassé un beau palmarès en 10 ans de carrière : champion NBA et MVP des Finales en 2021, il a également été nommé MVP à deux reprises et Défenseur de l’année en 2020. Mais au-delà du niveau de jeu, ce parallèle est logique entre deux joueurs européens dotés d’un corps hors du commun et de capacités techniques surprenantes, leur permettant de peser sur le jeu des deux côtés du terrain.

Des deux, Victor Wembanyama est déjà le chouchou des GM

Avant même qu’il ait fait ses preuves en NBA, les general managers de la ligue voient déjà Victor Wembanyama comme un talent plus prometteur que le très accompli Giannis Antetokounmpo. Lorsqu’on leur a posé la question « Quel joueur choisiriez-vous pour démarrer une franchise aujourd’hui ? », 23 % des dirigeants ont répondu qu’ils choisiraient le rookie des Spurs. Seulement 13 % ont préféré Antetokounmpo, qui avait pourtant recueilli 55 % des voix la saison précédente. Un résultat impressionnant.