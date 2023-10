« Je l’aime comme un frère », Antetokounmpo se livre au sujet d’une star de la NBA

Florian Barré

Alors que les Milwaukee Bucks ont ajouté une pièce majeure à leur puzzle cet été en faisant appel à Damian Lillard, ils ont également perdu une partie essentielle de leur équipe en la personne de Jrue Holiday. Pour récupérer le septuple All-Star, les Bucks n'ont eu d'autre choix que de renoncer à une somme massive dont fait partie le nouveau joueur des Boston Celtics. Une séparation douloureuse pour Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo avait déjà parlé de la perte de Jrue Holiday dans le cadre de l'accord avec Damian Lillard et les Trail Blazers. Dans une récente interview avec Marc J. Spears d' Andscape , le talisman des Bucks a donné plus d'informations sur le processus qu'il a dû suivre alors qu'il faisait ses adieux non seulement à un coéquipier mais également à un très bon ami : « Les gens ne parlent que de basket-ball. Mais il ne s'agit pas seulement de basket-ball, a déclaré Giannis. Il s'agit d'aller à l'école et de le voir là-bas, d'y déposer ses enfants et j'y dépose mon enfant et de parler de nos enfants et de parler de la vie. C'est évidemment plus grand que le basket-ball. »

« Je lui souhaite le meilleur »

« Avec Jrue, j'ai gagné un championnat et c'est grâce à lui que je suis désormais champion. Et il y avait tellement de jours où il était assis juste à côté de moi et où nous parlions avant le match que nous étions sur le point de jouer. Toutes ces conversations ont eu lieu avant la guerre, mais c'est ça le basket-ball. Mais il y a eu des conversations en dehors du basket-ball. Nos familles étaient très proches. Nos enfants sont très proches. » a continué Antetokounmpo, nostalgique. C’est certain, pour le Grec, Jrue Holiday était véritablement plus qu’un coéquipier. « Un gars avec une énergie formidable et positive à chaque fois qu’il venait au centre d’entraînement ou à l’arène. Il avait quelque chose en lui qui permettait, lorsque vous étiez à ses côtés, de vous sentir bien dans votre peau. Ça va certainement me manquer. Et encore une fois, je lui souhaite le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Et on ne sait jamais qu’en fin de compte, vous pourriez encore redevenir coéquipiers. Je l'aime. Je ne l'aime pas en tant que basketteur. Je l'aime comme un frère. »

« Ils ont toujours pris soin de moi »