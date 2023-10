NBA : Rudy Gobert réagit à la situation d’Evan Fournier aux Knicks

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après avoir passé la majorité de ses matches sur le banc des New York Knicks la saison dernière, il est peu probable qu’Evan Fournier retrouve un rôle majeur dans son équipe. L’arrière des Bleus, qui aspire à retrouver du temps de jeu, bénéficie du soutien total de Rudy Gobert.

Rudy Gobert trouve la situation « étrange ». Toujours dans l’impasse à New York, Evan Fournier pourrait passer une seconde saison sur le banc. Selon le pivot français, les Knicks commettent une erreur en le laissant sur la touche alors que d’autres franchises seraient prêtes à l’accueillir.

« C’est le meilleur tireur des Knicks »

« Pour moi, c’est le meilleur tireur de l’équipe. Le meilleur tireur des Knicks. En termes de tir à trois points pur, je pense qu’il est le meilleur » , a déclaré Rudy Gobert au New York Post . L’intérieur des Timberwolves a pu le constater lui-même, ce samedi, lors de son match de pré-saison à New York. Evan Fournier y a inscrit 15 points à 6/10 aux tirs, dont 3/6 à trois points, en 19 minutes de jeu. Quelques jours auparavant, contre les Boston Celtics, il avait déjà inscrit 11 points en 21 minutes.



« Je pense qu’il peut aider beaucoup d’équipes. Je pense que tout le monde le sait » , a-t-il souligné. « C’est un peu bizarre quand on se retrouve sur le banc et qu’on ne sait pas vraiment pourquoi. Parfois, on peut être coincé dans une situation. Je sais qu’il aura à nouveau une opportunité, et tout le monde comprendra qu’il peut aider et gagner. Et le faire à haut niveau, chaque soir. »

