Boycotté par son entraîneur, un Français retrouve enfin les parquets de NBA

La jeunesse est le mot d’ordre pour les New York Knicks à l’approche de la saison NBA 2023/24. Pour autant, certains joueurs expérimentés sont également dispersés dans la liste. Jalen Brunson, RJ Barrett et Julius Randle constituent un jeune noyau très solide avec lequel l’entraîneur Tom Thibodeau se voit progresser à l’avenir. Dans la rotation, on peut retrouver Quentin Grimes, Immanuel Quickley et Josh Hart. Mais alors, où en est Evan Fournier, laissé de côté par sa franchise depuis des mois ?

Depuis près de six mois, Evan Fournier n’avait pas foulé un parquet de NBA. Le tricolore était pourtant présent avec les Knicks ce lundi soir et a même pu jouer une bonne partie de la rencontre. Pour ce premier match de présaison au Madison Square Garden, les Knicks faisaient face à une équipe de Boston bien remaniée. Dans une victoire 114-107, Fournier a donc eu son mot à dire. 21 minutes et 11 points, bien que son rôle de passeur n’ait pas eu autant d’impact que prévu sur son équipe, avec une seule passe décisive.

NBA : Wembanyama flamboyant pour ses débuts en présaison https://t.co/NTMZD0pq9S pic.twitter.com/yCjjl76AAV — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Evan Fournier doit faire plus

La présence surprenante de Fournier dans la liste des Knicks la nuit dernière ne doit évidemment pas être prise pour acquis. Son principal concurrent au même poste, Quentin Grimes, n'a marqué que six points en 22 minutes. La grosse différence étant que le jeune arrière a été capable d'influer sur la victoire des siens sans avoir à marquer beaucoup. Grimes a décroché quatre passes décisives et saisi trois rebonds.

Peu de place pour les plus vétérans à New York