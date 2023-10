NBA : Un Français veut prouver qu’il a encore sa place sur le terrain

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Evan Fournier, toujours chez les New York Knicks, refuse de revivre le cauchemar de la saison 2022-2023. Convaincu d’être un « bon joueur », l’arrière français est déterminé à obtenir du temps de jeu cette année et compte bien forcer la main de son coach, Tom Thibodeau, pour retrouver une place dans la rotation.

Après une saison particulièrement difficile, durant laquelle il a passé la majorité de ses matches sur le banc, Evan Fournier aspire à retrouver du temps de jeu. S’il est toujours à New York pour l’instant, il est convaincu que les Knicks devraient lui donner une nouvelle chance après l’avoir écarté de la rotation l’année dernière. « À mes yeux, je peux aider l’équipe » , a assuré le Français à Kristian Winfield du New York Daily News . « Je suis un bon joueur. Je peux jouer. Je peux apporter des choses que cette équipe n’a pas. J’ai l’espoir de jouer. »

Un objectif : convaincre Thibodeau

Evan Fournier est pleinement conscient que sa place au sein de l’équipe est loin d’être garantie. Il a rarement eu l’occasion de démontrer ses capacités lors de la saison 2022-2023. Désormais, son objectif est de convaincre son coach, Tom Thibodeau, lors des entraînements. « Mon objectif est de mettre [Thibodeau] dans une position où il doit réfléchir à me faire jouer » , a expliqué l’ancien joueur du Magic. « Je vais aborder chaque entraînement et chaque opportunité comme si c’était la dernière. Honnêtement, c’est comme ça que j’attaque la chose. »

Rebondir après une saison 2022-2023 difficile