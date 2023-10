NBA : La situation de James Harden pourrait bientôt se décanter

Florian Barré

Les Los Angeles Clippers pourraient entrer dans une zone de désespoir après que leurs chances d'acquérir Malcolm Brogdon soient devenues inexistantes. En effet, l’ancien des Celtics se sent très bien à Portland. Désormais, avec Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook, le front office a peut-être retrouvé le plan de secours « James Harden ». Un plan qui avait été mis de côté mais qui pourrait rapidement refaire surface.

En ce moment, James Harden participe au camp d'entraînement des 76ers de Philadelphie malgré son mécontentement clair et public à l'égard du président des opérations de basket-ball, Daryl Morey. Comme l'ont noté Shams Charania et Sam Amick de The Athletic , Harden veut éviter de perdre des millions pour s'être absenté « à la Ben Simmons », mais joue également parce qu'il espère qu'un échange avec les Los Angeles Clippers puisse survenir. Et toujours selon le média américain, la franchise basée à LA voudrait finalement que cela se produise.

Les Clippers sont prêts à faire des efforts

« Des sources de la Ligue affirment que les Clippers ont discuté avec plusieurs équipes des moyens de déplacer des échanges de choix contre du capital supplémentaire dans le but de renforcer leur offre et de conclure un accord. » Charania et Amick le disent, les Clippers sont prêts à faire de grands efforts pour récupérer The Beard . Los Angeles avait offert un choix de premier tour de draft non protégé, un échange de choix et plusieurs salaires aux 76ers pour Harden en juillet dernier, mais Philadelphie avait rejeté l'accord.

Harden bien parti pour ne pas bouger ?