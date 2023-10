NBA : À l’inverse de Joël Embiid, ces joueurs n’ont pas rejeté l’équipe de France

Florian Barré

L’annonce a fait grand bruit dans le monde du basket. Joel Embiid, joueur majeur des Sixers de Philadelphie et dernier MVP de la saison régulière en NBA a refusé de jouer pour l’équipe de France de basket, bien qu’il ait obtenu la nationalité française. En effet, le natif de Yaoundé (Cameroun) a privilégié Team USA et de ce fait, ne rejoindra pas la liste de ces joueurs naturalisés, qui ont porté le maillot bleu par le passé.

Sur le plan sportif, la perspective d’une raquette bleue composée de Joël Embiid, de Victor Wembanyama et de Rudy Gobert était alléchante, mais la potentielle arrivée du pivot camerounais en bleu a relancé les débats autour de la naturalisation des joueurs par les fédérations. Lorsque la rumeur était apparue une première fois, en 2018, plusieurs membres de l’équipe de France s’étaient montrés réticents à l’instar d’Evan Fournier : « Pour moi jouer pour un pays avec lequel tu n'as pas d'attaches c'est dérangeant. L'équipe nationale c'est pas juste un challenge sportif . »

Les Africains d’origine bien représentés

Quelques joueurs naturalisés ont pourtant déjà porté les couleurs tricolores. Togolais d’origine, Firmin Onissah participe au championnat d’Europe de basket 1973 avec la France. Il est le premier joueur naturalisé à porter le maillot bleu, après avoir bénéficié de la procédure de « réintégration », qui permettait aux Africains nés avant les indépendances de l’empire colonial d’obtenir la nationalité française. Plusieurs joueurs d’origine africaine suivent ses traces. Mathieu Bisséni, dispute 91 matches en bleu entre 1976 et 1980, après avoir évolué d’abord sous les maillots du Cameroun et de la Centrafrique. Benkali Kaba participe au championnat du monde 1978 avec le Sénégal avant d’être appelé à trente-deux reprises avec la France. Meilleur marqueur de première division en 1979, Appolo Faye, né à Dakar, est sélectionné 80 fois sous la tunique tricolore.

Les Américains également présents en nombre

Mais il n’y a pas seulement eu des Africains d’origine qui ont joué pour les Bleus. En effet, Bob Riley et Barry White sont les deux premiers Américains à avoir sévi en bleu. Drafté en NBA par les Atlanta Hawks en 1970, le premier dispute dix saisons avec le Caen Basket Calvados. Le deuxième compte quarante-trois sélections en équipe de France avant une reconversion comme juge officiel du Guinness World. D’origine américaine et meneur de jeu de l’université d’Arizona State, Pierre Bressant est naturalisé Français en 1981. Détenteur de seize capes, il est, avec vingt-huit offrandes, le recordman du nombre de passes décisives réalisées au cours d’un match de première division du championnat de France. Comme son fils Edwin Jackson après lui, Skeeter Jackson, natif de Monroe en Louisiane, a porté le maillot bleu. 41 sélections au total et une participation au championnat d’Europe en 1989 pour l’ancien joueur du Racing club de France et de Pau-Orthez. Enfin, c’est après un titre universitaire glané aux côtés de Christian Laettner et Grant Hill en 1991, que Crawford Palmer arrive en France. Naturalisé par la suite, l’intérieur fait partie du groupe France qui ramène une médaille d’argent des Jeux Olympiques de Sydney à l’été 2000.