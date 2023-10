NBA : Joel Embiid annonce son équipe pour les Jeux olympiques de Paris 2024

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Joel Embiid ne représentera pas la France aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le MVP en titre a choisi de se joindre aux États-Unis, l’une de ses trois options, pour former une nouvelle « Dream Team » après la désillusion de Team USA lors de la Coupe du monde, en Asie, cet été.

Le Cameroun, les États-Unis et la France, les trois pays dont il possède la nationalité, attendaient avec impatience la décision de Joel Embiid. Le pivot des Sixers s’est enfin prononcé : c’est sous les couleurs de Team USA qu’il se rendra à Paris, en 2024, pour disputer les Jeux olympiques. Selon les informations de Ramona Shelburne d’ ESPN , il en a informé Grant Hill, le directeur du programme américain, ce jeudi.

Après LeBron James, d’autres superstars NBA veulent jouer les Jeux olympiques de Paris 2024 https://t.co/7OKc3iRGHe pic.twitter.com/QDehFNMzYc — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Une déception pour la France et le Cameroun

C’est le grand final d’un feuilleton qui durait depuis plus d’un an. Courtisé par la France depuis des années et naturalisé l’été dernier, il est peu probable de voir un jour Joel Embiid revêtir le maillot des Bleus ou celui de son pays natal, le Cameroun. « J’aime les trois options » , avait-il assuré lundi, lors du media day des Philadelphia Sixers. « Je suis né au Cameroun, j’ai toujours voulu représenter mon pays. Mais le but est aussi de jouer aux Jeux olympiques. » Finalement, l’athlète n’a pas attendu le résultat du tournoi de qualification, auquel le Cameroun participera l’été prochain, ni la date butoir fixée par la Fédération française de basket-ball au 10 octobre pour rendre son verdict.

Une Dream Team pour les États-Unis

Après la déception de la Coupe du Monde cet été, où Team USA a échoué à monter sur le podium, les Champions olympiques en titre ont l’intention d’envoyer une nouvelle « Dream Team » à Paris en 2024. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et Kawhi Leonard, entre autres, ont exprimé leur volonté de représenter leur pays lors des Jeux olympiques. Avec l’ajout de Joel Embiid, les stars de la NBA apparaissent comme les grands favoris de la compétition. Cependant, il faut encore que le pivot soit en forme pour le début de la compétition, le 26 juillet. Souvent blessé depuis le début de sa carrière, le « Process » devra enchaîner après une saison éprouvante à Philadelphie, ce qui pourrait compromettre sa participation avec n’importe quelle nation.