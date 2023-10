Après LeBron James, d’autres superstars NBA veulent jouer les Jeux olympiques de Paris 2024

Florian Barré

Team USA a connu une performance douloureuse lors de la Coupe du Monde FIBA de basket-ball cet été, s'inclinant face au Canada dans le match pour la médaille de bronze après avoir également perdu contre l'Allemagne en demi-finale. Cependant, avec LeBron James en tête d’affiche, la liste américaine pourrait bénéficier d’une mise à niveau massive pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Même si c'est encore dans un an, les Jeux olympiques ont été un grand sujet de conversation lors de la journée des médias de la NBA ce lundi. LeBron James aurait pris les commandes et demandé aux plus grandes stars de la NBA de le suivre. Et même si aucune liste officielle n'est encore connue, il y a beaucoup de bruit autour du fait que les États-Unis aient une super team dans quelques mois. C’est du moins ce qu’ont semblé confirmer Stephen Curry, Kevin Durant et Kawhi Leonard, entre autres.

Steph Curry veut ajouter l'expérience olympique à son CV

Stephen Curry, la star des Warriors, a remporté deux médailles d'or avec l'équipe américaine, mais ce serait la première fois qu’il participerait aux Jeux olympiques. Une opportunité que le meneur ne veut surtout pas manquer : « J'ai parlé à certaines personnes de cette opportunité, et si tout reste pareil, je veux jouer. C’est la seule chose que je n'ai pas faite… Je veux vraiment être là. Je veux vraiment faire partie de l'équipe. » a déclaré Curry.

Durant, Leonard et bien d’autres veulent s’ajouter à la liste