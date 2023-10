NBA : Avant le début de la saison, LeBron James impressionne encore

Florian Barré

Alors qu’il entame sa 21ème saison et qu’il va bientôt souffler sa 39ème bougie, les Lakers savent qu’ils doivent maximiser la présence de LeBron James. Pour cette raison, Darvin Ham et le front office de la franchise californienne ont pris une grosse décision le concernant ! De son côté, le King se prépare en conséquence et impressionne ses pairs, notamment Rob Pelinka.

Si LeBron James a fait le nécessaire pour s’entretenir au cours de l’été sans se ménager, le président des Lakers a lui aussi fait de son mieux pour essayer d’épauler sa superstar avec quelques renforts. Et puisque la NBA a durci les règles en matière de « load management » et que les franchises NBA n’auront plus le droit de reposer leurs joueurs stars selon leur gré, les Lakers vont devoir faire preuve de créativité pour essayer de ménager LeBron James qui fêtera ses 39 ans en décembre. « Le plan pour les Lakers est de gérer le temps de jeu de LeBron James et son implication offensive cette saison, bien plus que les années précédentes. Rob Pelinka a évoqué la profondeur d’effectif pour y parvenir. Ham a expliqué qu’il voulait être plus efficace dans son utilisation de LeBron, en gérant selon les mois de l’année et la difficulté du calendrier. » a affirmé Jovan Buha de The Athletic .

« Il s’entraîne à 6 heures du matin »

La saison passée, à 37 ans, LeBron James jouait encore plus de 35 minutes par match. Mais les Lakers savent que le King ne sera pas éternel. James lui fait tout pour que son corps puisse suivre encore un peu le rythme effréné de la NBA. Malgré quelques pépins physiques ces dernières années, le King doit cette longévité à une éthique de travail exceptionnelle. Et à l’approche du training camp des Angelinos, l’ex-joueur des Cleveland Cavaliers impressionne encore son monde, notamment son GM Rob Pelinka : « C'est stupéfiant, pour un joueur qui a déjà 20 ans sous le capot, de le voir se préparer pour sa 21ème année comme un rookie. Il s'entraîne à 6 heures du matin. Il a probablement été dans nos installations plus que n'importe quel autre joueur pendant l'intersaison. »

LeBron, modèle d’exemplarité