NBA : Déjà de la casse chez les leaders des Warriors

Benjamin Moubèche - Journaliste Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que les Warriors s’apprêtent à commencer leur camp d’entraînement, l’un de leurs cadres manque à l’appel. Draymond Green, qui souffre d’une entorse à la cheville gauche, risque de manquer jusqu’à six semaines de jeu et pourrait rater le début de la saison NBA.

Après avoir signé un nouveau contrat de quatre ans pour 100 millions de dollars aux Golden State Warriors, Draymond Green est attendu de pied ferme cette saison. Mais l’intérieur de 33 ans risque de rater le début de la saison régulière le 24 octobre, face aux Suns de Kevin Durant et Devin Booker. Il souffre en effet d’une entorse à la cheville gauche qui le tiendra éloigné des terrains pendant quatre à six semaines, selon Marc Spears de Anscape . Bien que cette blessure ne soit pas considérée comme sérieuse, elle suscite des inquiétudes pour les Warriors de Stephen Curry, qui nourrissent de grandes ambitions pour l'exercice 2023-2024.

« J’ai esquivé une balle »

La blessure est survenue lors d'un match amical au Chase Center plus tôt cette semaine. Heureusement, les premiers signes de guérison sont encourageants. « J’ai esquivé une balle » , a expliqué Draymond Green à Spears, soulagé qu’il ne s’agisse que d’une blessure mineure. « Le gonflement a diminué. » Malgré cela, il est certain qu'il manquera le camp d'entraînement, qui débutera le mardi 3 octobre, ainsi que la pré-saison des Warriors, qui se terminera par un match face aux Spurs de Victor Wembanyama le 20 octobre. Ce contretemps est un coup dur pour le quadruple All-Star, qui connaît de plus en plus de problèmes physiques à l'aube de sa 12e saison en NBA.

Draymond Green, véritable pilier des Warriors

Pilier de la défense et leader vocal de l’équipe, Draymond Green est le cœur battant des Warriors. Il a joué, aux côtés de Stephen Curry et de Klay Thompson, un rôle déterminant dans les quatre titres de champion remportés par Golden State depuis 2015. L’année dernière, il s’est classé quatrième dans les votes pour le trophée de Défenseur de l’année, affichant des moyennes de 8,5 points, 7,2 rebonds et 6,8 passes par match. Steve Kerr aura la difficile tâche de trouver des solutions pour combler le vide que laisse son absence. Un jeune joueur comme Jonathan Kuminga (20 ans) ou une nouvelle recrue comme Dario Saric pourraient ainsi se voir attribuer un rôle important en début de saison.