NBA : L’entraîneur des Warriors révèle le futur rôle de Chris Paul à Golden State

C’est la grande question en ce moment du côté de Golden State. Qui sera le sixième homme des Warriors cette saison ? Andrew Wiggins ? Draymond Green ? Klay Thompson ? Chris Paul ? Kevon Looney ? En dehors de Stephen Curry, personne n’a la certitude de pouvoir être constamment dans le 5 majeur. Ce lundi, l’entraîneur-chef Steve Kerr a mis les points sur les i et a désigné la manière dont l’équipe allait fonctionner.

Il y a environ un an, les Golden State Warriors entamaient leur camp d'entraînement alors qu'ils traversaient ce que l'entraîneur Steve Kerr avait alors qualifié de plus grande crise de son mandat à San Francisco. L’incident entre Draymond Green et Jordan Poole n’a jamais été entièrement résolu, brisant la camaraderie au sein du vestiaire et nuisant à leur succès sur le terrain. Mais les temps ont changé, Chris Paul a remplacé Poole. Si l’arrivée du troisième meilleur passeur de l’histoire de la NBA a permis à GS d’entrevoir une meilleure ambiance dans l’équipe, elle a aussi complexifié la tâche du coach. En effet, Kerr doit désormais faire un choix.

« Nous avons une tonne de travail à faire »

À une semaine de la journée médiatique, Kerr et le nouveau directeur général Mike Dunleavy Jr. sont convaincus que la chimie et la connectivité au sein de leur équipe sont à un niveau élevé. Les joueurs, de haut en bas de la liste, ont fait un effort concerté pour développer une alchimie avant le camp d’entraînement. Les piliers de Golden State - Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green - ont organisé plusieurs entraînements au cours de l'été à San Francisco, Los Angeles et Las Vegas pour leurs coéquipiers vétérans et plus jeunes. « Ces gars-là sont tous là pour que ça marche et que nous ayons une excellente saison », a déclaré Dunleavy lors d'une conférence de presse lundi. « Je me sens vraiment bien où nous en sommes en septembre. Nous avons une tonne de travail à faire, mais je pense que la fondation est dans une bonne position en ce moment. »

« Nous allons essayer différentes combinaisons »