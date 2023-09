NBA : « Dans un monde parfait », Lillard regrette déjà les Blazers

Florian Barré

Où sera Damian Lillard le 24 octobre prochain, lorsque la NBA aura repris ses droits ? C’est la question qui trotte dans toutes les têtes, surtout depuis que le meneur des Trail Blazers a pris la parole en début de semaine dans l’émission « It Is Was It Is ». Le joueur de 33 ans a d’ailleurs adopté une approche très politique lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait rester avec les Portland Trail Blazers pour la saison à venir.

Apparaissant la chaîne YouTube Come And Talk 2 Me , Damian Lillard a déclaré que « dans un monde parfait », il pourrait passer toute sa carrière à jouer pour la franchise qui l'a initialement repêché en 2012. Mais tout le monde le sait, en NBA le monde n’est jamais parfait. Le directeur général des Trail Blazers de Portland, Joe Cronin, a confirmé le 1er juillet que Lillard avait demandé à être échangé. « Nous avons clairement indiqué que nous voulions Dame ici, mais il nous a informé aujourd'hui qu'il voulait sortir et qu'il préférerait jouer ailleurs. Ce qui n'a pas changé pour nous, c'est que nous sommes déterminés à gagner, et nous allons faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe dans la poursuite de cet objectif. »

NBA : La surprenante révélation de Lillard au sujet des Warriors https://t.co/nKK5wqVRjA pic.twitter.com/BtlkGxQHB1 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Portland veut aller de l’avant

Si la séparation fait grand bruit, notamment parce qu’elle représentait une certaine forme de fidélité rare dans la Grande Ligue, elle n’est pas une fin en soi. Hélas, le projet sportif de la franchise de l’Oregon ne peut pas éternellement rester le même et avec une jeunesse pleine de promesses (Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson), la franchise veut aller de l’avant. Même si Lillard est encore l’un des tous meilleurs joueurs de NBA, il est bien au courant que son équipe veut passer à la suite.

« On ne veut plus la même chose »