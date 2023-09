NBA : Ça avance pour Lillard au Miami Heat

Florian Barré

Dans quelques jours, le camp d’entraînement débutera pour toutes les franchises de la NBA. Pour l’heure, personne ne sait réellement avec qui Damian Lillard y participera. Le meneur des Blazers veut quitter Portland et selon un insider de la ligue, ces derniers jours auraient été prolifiques en matière de discussion. Le trade du joueur de 33 ans est donc sur la bonne voie.

En 2022/23, Damian Lillard a récolté en moyenne 32,2 points, 4,8 rebonds et 7,3 passes par match avec les Blazers et gagnera 46,6 millions de dollars la saison prochaine. Le futur membre du Temple de la renommée a signé une prolongation de 121,8 millions de dollars sur deux ans avec Portland en juillet 2022 mais ne veut pas poursuivre son aventure dans sa franchise de toujours, son âge avancé lui faisant prendre conscience qu’il n’aura plus beaucoup d’occasions de remporter un titre NBA.

NBA : La drôle de révélation de Stephen Curry sur sa pointure https://t.co/a0ceXkbfHT pic.twitter.com/lvRyXJKI8n — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Portland passe à l’action

Pendant près de trois mois, le dossier Damian Lillard aura fait beaucoup parler, bien que l’on commence peut-être à en voir le bout. En effet, les Portland Trail Blazers ont « beaucoup plus discuté avec les équipes » au sujet d’un échange avec Lillard, selon l’initié de la NBA Adrian Wojnarowski d’ ESPN : « J'ai le sentiment que les Blazers ont beaucoup plus discuté avec les équipes au cours des derniers jours, disons 10 à 14, qu'ils ne l'avaient probablement fait au moins un mois auparavant, a déclaré Wojnarowski. Une grande partie de cela est due au fait que la ligue est de retour au travail maintenant et que le camp d’entraînement commence à approcher. Et c’est la prochaine véritable échéance de ce processus . »

Une troisième équipe dans le deal ?