NBA : Une ancienne star pourrait signer aux Warriors avec Curry

Florian Barré

Cette intersaison, les Warriors de Stephen Curry et Klay Thompson ont accueilli Chris Paul en lieu et place de Jordan Poole. Dans le même temps, Draymond Green a rempilé en signant un nouveau contrat dans la baie de San Francisco. De quoi permettre à l’entraîneur-chef Steve Kerr de viser une nouvelle fois le titre en NBA. De l’expérience il y en a donc, et il pourrait y en avoir encore plus si Dion Waiters rejoint les Dubs.

Avant la saison NBA qui approche à grands pas, les Golden State Warriors auraient observé de nombreux joueurs libres pour compléter leur effectif. Selon The Athletic , les concernés sont Dion Waiters, Kent Bazemore, Tony Snell, Harry Giles, Trey Burke et Juan Toscano-Anderson. Parmi les six joueurs NBA actuellement au chômage, l’arrière de 31 ans, Waiters, se démarque sans doute le plus.

Qui est Dion Waiters ?

Le produit de Syracuse n'est pas apparu dans un match de la NBA depuis la saison 2019-2020, lorsqu'il a joué pour les Lakers de Los Angeles dans la bulle d'Orlando. Pour rappel, Waiters a été sélectionné par les Cleveland Cavaliers en quatrième position lors de la Draft 2012. Il réalise d’ailleurs des débuts très prometteurs avec 14,7 points en moyenne durant sa première saison dans l’élite. Après trois saisons à Cleveland, l'arrière atterrit au Thunder d'Oklahoma City (2014-16) et au Heat de Miami (2016-19). Mais pendant son séjour en Floride, et ce après avoir reçu une prolongation de contrat de 52 millions de dollars, Waiters a sombré.

Un passage au Heat écorché