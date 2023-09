NBA : Grosse inquiétude sur l’avenir d’Antetokounmpo aux Bucks

Florian Barré

Ces dernières semaines, Giannis Antetokounmpo s’est montré particulièrement incertain concernant son avenir. Lors de différentes interviews, le double MVP a menacé les Bucks de quitter Milwaukee si tout n’était pas fait par la franchise pour aller chercher un nouveau titre en fin de saison. C’est notamment pour cela que l’avenir du Grec est en quelque sorte lié à celui de l’un de ses coéquipiers.

Les Bucks font assurément partie des favoris pour remporter la conférence Est l’an prochain, même si la concurrence est présente. Mais attention à ne pas reproduire la même catastrophe que la saison passée, où Milwaukee avait sombré dès le premier tour des playoffs contre le Miami Heat. Auquel cas, Giannis Antetokounmpo pourrait bel et bien partir vers de nouveaux horizons, lui qui s’est montré ouvert à un départ : « S'il y a une meilleure situation pour remporter le trophée Larry O'Brien, alors je dois choisir cette meilleure situation. » a-t-il concédé dans le podcast 48 minutes.

Jrue Holiday sur le départ ?

Mais en réalité, il y a un autre élément à prendre en compte : l’avenir de Jrue Holiday. Bobby Marks d' ESPN a parlé de la situation, déclarant que la décision prise par l'équipe concernant le futur du meneur All-Star pourrait être ce qui incite Giannis à prendre une décision concernant son avenir. Agent libre en 2024, du moins s’il refuse sa player option, Holiday pourrait être le premier à quitter le navire. De quoi propulser le trade d’Antetokounmpo si les dirigeants ne font pas le nécessaire.

« Ils auront de gros problèmes »