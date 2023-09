NBA : Antetokounmpo et Embiid vers une autre franchise de l'Est ?

Florian Barré

Alors que la saison NBA n’a pas encore démarré, des rumeurs existent déjà concernant quelques trades à venir l’été prochain. Une franchise en particulier est concernée et elle devrait accueillir, selon le PDG de The Ringer Bill Simmons, soit Giannis Antetokounmpo, soit Joël Embiid, soit Donovan Mitchell - profil totalement différent.

Décidément, il ne fait pas forcément bon être une superstar à l’Est en ce moment. On pense évidemment en premier lieu à Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo, qui ont chacun connu une grosse désillusion en playoffs en 2022-23. L’été n’a d’ailleurs pas été de tout repos pour les deux intérieurs, qui se sont même retrouvés mêlés à des rumeurs de départ, le Camerounais devant en plus se coltiner la polémique James Harden. De son côté, le Grec a clairement concédé qu’il pensait à vivre une nouvelle aventure loin de Milwaukee si les Bucks enchaînaient une deuxième mauvaise saison consécutive.

Les Knicks sont déjà à l’affut

C’est dans ce sens que Bill Simons a évoqué un trade retentissant. En effet, dans un épisode récent de son podcast éponyme, le patron de The Ringer a fait une prédiction majeure sur les Knicks de New York : « Ils auront un de ces trois gars, je le garantis. Giannis, Embiid ou Donovan Mitchell feront partie de cette équipe dans un an. » a lâché l’homme de 53 ans. Pour rappel, Mitchell était étroitement lié aux Knicks l'été dernier avant d'être transféré aux Cleveland Cavaliers, et il n'en demeure pas moins qu'il est originaire de New York avec un penchant bien connu pour la région.

Les Knicks voient souvent trop gros

Ensuite, les Knicks ont déjà été désignés fin août comme une équipe censée intéresser Antetokounmpo, d’après les informations de Marc Stein. De plus, certaines personnalités clés des Knicks entretiennent également déjà des relations étroites avec Embiid. Ce même Stein avait déclaré il y a peu que les dirigeants de la franchise new-yorkaise, Leon Rose et William Wesley, étaient tous deux présents au mariage du MVP en titre. Mais pour l’heure, ce ne sont que des spéculations. Zion Williamson, Kevin Durant ou encore Kyrie Irving : les Knicks ont été cités dans les rumeurs de signature pour énormément de superstar par le passé, sans que rien ne se fasse. Alors patience !