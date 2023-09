Tony Parker fixe ses attentes pour les débuts de Wembanyama en NBA

Florian Barré

C’est bientôt la rentrée en NBA. L’occasion pour ceux qui n’ont pas disputé la Coupe du monde de reprendre du service. Les fans eux ont hâte de découvrir Victor Wembanyama, patron de la dernière cuvée, pour qui la hype ne redescend pas. Mais ils ne sont pas les seuls à attendre impatiemment les débuts du Français dans la ligue puisque Tony Parker est lui aussi excité à l’idée de voir son poulain nagé dans le grand bassin pour la première fois.

C’est un grand moment qui se prépare pour Victor Wembanyama. Le numéro un de la Draft 2023 compte les jours avant de faire ses premiers pas en NBA. Attendu au tournant pour ses débuts dans la Grande Ligue après être resté à l’ombre des médias durant l’été, celui que l’on surnomme l’Alien devrait faire ses débuts en saison régulière avec les Spurs face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic le 26 octobre prochain. Une affiche qui fait rêver mais quoi qu’il en soit, pour ce premier match - et ça marche pour l’entièreté de la saison - il ne faut pas trop en attendre du phénomène, toujours en phase d’apprentissage, selon Tony Parker.

« J’ai tellement hâte »

S’il y en a bien un qui est impatient de voir jouer Wemby en NBA, c’est bien TP . En effet, l’ancienne gloire des San Antonio Spurs était de passage ce jeudi sur RTL et a partagé sa hype concernant le phénomène tricolore : « Je l’ai vu la semaine dernière. Je vais régulièrement à la salle d’entraînement des Spurs, c’est là où je fais mon sport. J’ai toujours ma place de parking, numéro 9 et tout. Il s’entrainait, il se prépare, poursuit Parker. On se parle régulièrement. Il sait très bien qu’il peut m’appeler quand il veut s’il souhaite des conseils. On a mangé chez moi début de l’été, il s’installe tranquillement… et j’ai tellement hâte de voir ses débuts. Toute la ville de San Antonio, tous les Spurs, toute la France veut voir ses débuts. »

Parker veut se montrer patient