NBA : Pour affiner son effectif autour de Wembanyama, les Spurs se débarrassent d’un joueur

Dans le rôle de back-up de Chris Paul, Cameron Payne a été un membre bien-aimé de la liste des Phoenix Suns pendant trois saisons avant d'être finalement échangé aux San Antonio Spurs au cours de l'intersaison NBA. Mais la franchise texane a déjà décidé de s’en séparer, possédant trop de contrats garantis et cherchant à construire la meilleure team possible autour de Wembanyama.

Avec l'arrivée aux Suns de Bradley Beal et Jordan Goodwin en provenance des Wizards de Washington, la présence de Cameron Payne n'était plus nécessaire. De ce fait, ce dernier a été expédié avec un choix de deuxième tour de draft 2025 et des contreparties du côté de San Antonio contre un choix de deuxième tour en 2024. Mais l’aventure dans le Texas est déjà terminée pour le meneur/arrière puisque les Spurs ont coupé son contrat.

Un retour aux Suns prévu ?

De nombreux fans sur les réseaux sociaux ont spéculé sur d’éventuelles retrouvailles entre Payne et les Suns. Cela ne dérangerait sûrement pas le joueur, assez contrarié de quitter les Suns à l’époque. « Mec, j'aime Phoenix, mon frère, Phoenix me manque déjà. J'aurais aimé être encore à Phoenix mais bon, c'est là que ça se trouve, mec. Ils essaient de gagner un jeton et je le respecte. J’ai l’impression qu’ils auraient pu gagner un jeton avec moi parce que je suis un dur. » avait déclaré Cam Payne sur Instagram après avoir été échangé. Cependant, une réunion entre les deux parties n’est pas une possibilité, tout simplement parce que les règles de la NBA l’en empêchent.

Les Spurs doivent encore couper

Avec un total de 18 joueurs sous contrat, le front office de San Antonio devait se séparer de trois d’entre eux. Le vétéran 29 ans et son contrat expirant de 6,5 millions de dollars ont été les premiers à en faire les frais. Avant le début de la saison NBA, il leur faudra encore libérer ou transférer deux autres joueurs. Quoi qu’il en soit, ce départ rajeunit un peu plus l’effectif des Spurs, qui s’articulera autour de Victor Wembanyama en 2023-2024. Reggie Bullock et Doug McDermott restent toutefois deux joueurs d’expérience, capables de guider les plus novices.